Corona-Demos: Polizei will künftig konsequenter vorgehen

Im Rahmen einer Demonstration mit dem Namen „Querdenken" hat es am Samstag in Leipzig zahlreiche Ausschreitungen gegeben. Die Polizei meldet 100 Straftaten. Dazu trugen etwa 90 Prozent der Teilnehmer keinen Mund-und-Nase-Schutz. Mehr Informationen finden Sie in diesem Video.

Die Polizei in Berlin will bei den für Mittwoch angemeldeten Protesten gegen die Corona-Politik offenbar entschlossener vorgehen als bei den vorherigen Demonstrationen. Deeskalation bleibe zwar der „zentrale Grundsatz“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Berliner Innenausschuss. Angesichts der Ausschreitungen bei Versammlungen in Leipzig, Frankfurt und bei früheren Kundgebungen in Berlin werde die Polizei aber über „andere Maßnahmen“ nachdenken.