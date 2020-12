Johnsons Trip nach Brüssel bringt keinen Durchbruch in Post-Brexit-Gesprächen

Do, 10.12.2020, 08.19 Uhr

Angesichts anhaltender Differenzen geben sich die EU und Großbritannien noch bis Sonntag Zeit, um um ein Handelsabkommen nach dem Brexit zu ringen. Ein Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Brüssel brachte am Mittwochabend keinen Durchbruch in den festgefahrenen Gesprächen.