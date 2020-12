Fr, 25.12.2020, 11.04 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert in der Corona-Pandemie an die Geduld und die Vernunft der Bürger. In seiner Weihnachtsansprache sagte das Staatsoberhaupt, die Pandemie offenbare auch die Kraft des Zusammenhalts und das Vertrauen der Deutschen in die Demokratie.