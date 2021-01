Wikileaks-Gründer Assange: Gericht lehnt Freilassung ab

London. Wikileaks-Gründer Julian Assange bleibt in Großbritannien in Haft. Ein Gericht in London lehnte eine Freilassung auf Kaution ab.

Zuvor hatte ein Gericht in London den US-Auslieferungsantrag für den Wikileaks-Gründer abgelehnt. In den USA hätte Assange mit einer Straffe von bis zu 175 Jahren Haft rechnen müssen

Kritiker sehen in der US-Anklage und dem Verfahren über eine mögliche Auslieferung in Großbritannien einen Angriff auf die Pressefreiheit

Der in Großbritannien inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange kommt vorerst nicht auf freien Fuß. Ein Gericht in London wies am Mittwoch einen Antrag von Assanges Anwälten auf Freilassung gegen Kaution zurück und verwies dabei auf das von der US-Justiz beantragte Berufungsverfahren.

Richterin Vanessa Baraitser sagte, es sei davon auszugehen, dass Assange nach einer Freilassung im weiteren Verlauf des Prozesses nicht wieder vor Gericht erscheinen werde. Dies sei ein Grund für die Gerichtsentscheidung.

Assanges Anwälte hatten einen Antrag auf Freilassung eingereicht, nachdem die Richterin am Montag das US-Auslieferungsgesuch für den wegen Geheimnisverrats und Spionage angeklagten Australier wegen dessen psychischen Gesundheitszustands abgewiesen hatte.

Die Richterin wies den Antrag auf Freilassung jedoch ab, da Assange ihrer Ansicht nach „weiterhin einen Anreiz hat, sich der noch nicht abgeschlossenen Verfahren zu entziehen“. Die USA müssten zudem die Gelegenheit haben, gegen das Urteil vom Montag in Revision zu gehen.

Die US-Justiz wirft Assange den Diebstahl und die Veröffentlichung geheimen Materials zu US-Militäreinsätzen vor. Der 49-jährige Assange sitzt seit mehr als anderthalb Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Am Montag hatte ein Gericht schon den Antrag der USA abgelehnt, Assange auszuliefern. Damit verbleibt er nun erst einmal im Gefängnis in London.

Richterin Vanessa Baraitser erklärte bei der Urteilsverkündung zur Auslieferung an die USA bereits, dass Assanges Rolle bei der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten der US-Regierung und des amerikanischen Militärs „über die reine Motivation eines Journalisten“ hinausgehe.

Assange habe bei verschiedenen Konferenzen versucht, andere Hacker anzuheuern und auch die Anregung gemacht, den Geheimdienst CIA zu infiltrieren, um an Informationen zu gelangen. Dieses Vorgehen würde es auch in England und Wales unmöglich machen, sich bei der Verteidigung auf Meinungsfreiheit zu berufen. Lesen Sie auch: Whistleblowerin Chelsea Manning kommt aus Gefängnis frei

Assanges Handlungen wären auch in Großbritannien strafbar, erklärte die Richterin am Montag. Assange habe mit der Veröffentlichung der Dokument „mehr als 100 Personen direkt in Gefahr gebracht“, fügte sie hinzu. Sie weist auch Vorwürfe zurück, die Strafverfolgung gegen Assange sei auf Druck durch US-Präsident Donald Trump zurückzuführen. Auch gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass US-Behörden durch Folter an Beweise gegen Assange gelangt seien.

Ist Julian Assange psychisch labil und suizidal?

Zu der Frage nach Assanges Gesundheit sagte die Richterin, der Aktivist leide an einer „wiederkehrenden depressiven Störung“, die bisweilen „psychotische Züge“ trage. Sie erkenne die Einschätzung von Psychologen an, wonach Assange autistische Züge trage.

Assange werde in seiner Haft beobachtet, um einem drohenden Suizid vorzubeugen. Auch in seiner Familie gebe es eine Geschichte depressiver Erkrankungen. Sie habe von Assange den Eindruck eines Mannes gewonnen, der verzweifelt sei und „aufrichtig um seine Zukunft“ fürchte.

Aufgrund dessen wies die Richterin den Auslieferungsantrag gegen Assange durch die USA zurück. Der Aktivist werde allerdings in Haft bleiben, erklärte die Richterin dann, bis klar sei, ob die USA das Urteil anfechten werden.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hält einen Bericht über das Urteil der UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung zu seinem Fall vom Balkon der ecuadorianischen Botschaft in der Londoner Innenstadt. Das Bild entstand im Jahre 2016.

Britische Polizeibeamte hatten Assange im April 2019 in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen. Dort hatte er sich seit 2012 aufgehalten. Der Hacking-Activist war in die Botschaft geflohen, um einer drohenden Festnahme wegen Vorwürfen von Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Schweden zu entgehen. Großbritannien hatte sich damals auf eine mögliche Auslieferung vorbereitet und Assange gegen Kaution freigelassen. Ecuador gewährte ihm daraufhin Asyl. Die Vorwürfe in Schweden wurden seitdem fallengelassen.

Assange drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft

Die USA werfen dem 49-Jährigen vor, an der Verbreitung geheimer militärischer und diplomatischer Dokumente beteiligt gewesen zu sein. Im Mai 2019 wurde der Aktivist unter einem umstrittenen Spionagegesetz in 17 Punkten angeklagt, unter anderem wegen der mutmaßlichen Gefährdung von Geheimdienstquellen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Lesen Sie hier: Assange wurde während seiner Zeit in der Botschaft zweimal Vater

Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte 2017 kurz nach dessen Amtsantritt ein härteres Vorgehen gegen Assange angekündigt. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte noch eine Anklage unter dem Spionagegesetz ausgeschlossen.

Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Schließlich hat Assanges Webseite Wikileaks 2016 gehackte Emails von hochrangigen Vertretern der Demokratischen Partei veröffentlicht und damit unter Umständen zum Wahlsieg Trumps beigetragen. Hinter dem Einbruch in die Computersysteme der Demokratischen Partei werden russische Hacker vermutet.

Kein gerechtes Verfahren für Assange in den USA?

Im vergangenen Jahr erklärte Assanges Anwalt, Trump habe seinem Mandanten eine Begnadigung angeboten, falls dieser erkläre, dass keine russischen Hacker an dem Leak beteiligt gewesen seien. Das Weiße Haus wies die Darstellung zurück. Auch interessant: Trumps Coup-Versuch - Fragwürdiges Telefonat veröffentlicht

Bürgerrechtsaktivisten befürchten, dass Assange in den USA kein gerechtes Verfahren bekommen könnte, weil unter anderem durch Äußerungen Trumps bereits eine Vorverurteilung stattgefunden habe. Assanges Unterstützer wiesen auf eine Reihe psychischer Probleme hin, die sich unter den zu erwartenden erschwerten Haftbedingungen in den USA erschweren könnte.

Die Organisation Reporter Ohne Grenzen warnte, eine Auslieferung Asasanges an die USA könnte schwere Folgen für den Journalismus und für die Pressefreiheit haben. Obamas Regierung hatte sich unter anderem deswegen gegen eine Strafverfolgung Assanges ausgesprochen.

