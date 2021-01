Gastronomen in Prag wegen Corona-Pandemie verzweifelt

Mo, 04.01.2021, 11.12 Uhr

Mit einer "Licht-Aktion" macht die Gastronomie in Prag auf ihre desolate Lage in der Corona-Krise aufmerksam. Weil in Tschechien die Neuinfektionszahlen seit dem Herbst weiter steigen, mussten Bars und Restaurants schließen - finanzielle Unterstützung bleibt allerdings aus.