Mexiko bietet Assange politisches Asyl an

Mo, 04.01.2021, 19.15 Uhr

Nach der Entscheidung eines britischen Gerichts, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden darf, will Mexiko dem Wikileaks-Gründer politisches Asyl anbieten. Dies kündigte Präsident Andrés Manuel López Obrador an. Zugleich forderte er die britische Regierung auf, Assange freizulassen.