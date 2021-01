Biden und Trump werben in Georgia für ihre Senatskandidaten

Di, 05.01.2021, 10.31 Uhr

Bei Nachwahlen zum US-Senat wird in Georgia über die künftige Machtverteilung in Washington entschieden. Der gewählte Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump treten im Vorfeld in dem südlichen Bundesstaat auf, um für die Kandidaten ihrer Parteien zu werben.