Corona-Regeln: Diese Kontaktbeschränkungen gelten nun für Kinder

Bund und Länder haben sich auf die Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis zum 31. Januar sowie auf zusätzliche Verschärfungen verständigt. So sollen künftig nur noch Treffen mit einer haushaltsfremden Person möglich sein.

Berlin. Bund und Länder verschärfen die Regeln für private Treffen. Ab jetzt gilt ein Haushalt plus eine Person. Unter 14-Jährige zählen mit.

Für Kinder und Teenager gelten neue Regeln. Waren unter 14-Jährige bisher von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen, so gilt das seit dem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 5. Januar nicht mehr. Gemeinsam haben sie sich auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen verständigt.

Der Lockdown dauert nun zunächst bis Ende Januar. Die von Bund und Ländern beschlossenen schärferen Bestimmungen gelten ab dem 11. Januar. Und unter 14-Jährige sind jetzt nicht mehr nur bei der Zählung der Kontakte Anhängsel ihrer Eltern, sondern zählen als volle Person.

Corona-Maßnahmen: Ein Haushalt plus eine Person - was bedeutet das?

Seit dem letzten Beschluss vom 16. Dezember galt folgendes: „Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal 5 Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.“ Das bedeutete, ein Treffen mit fünf Erwachsenen aus zwei Haushalten waren bisher erlaubt, die Kinder zählten dabei nicht mit. Diese Ausnahmen gelten jetzt nicht mehr.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder baten gestern alle Bürgerinnen und Bürger dringend, auch in den nächsten drei Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und soweit möglich zu Hause zu bleiben. In der Beschlussvorlage vom 5. Januar heißt es dazu: “In Erweiterung der bisherigen Beschlüsse werden private Zusammenkünfte nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet.” Ab jetzt gilt nur noch Plus 1, mehr nicht.

Kontaktbeschränkungen: Wie darf man sich im Alltag treffen?

Konkret bedeutet das, dass sich eine Mutter und ihr Kind zwar auf dem Spielplatz mit dem Freund des Sohnes treffen dürfen, aber die dazugehörige Mutter darf nicht dabei sein. Auch darf das Ehepaar die Schwiegereltern nicht mehr besuchen, es sei denn der Schwiegervater oder die Schwiegermutter lebt allein. Auch Treffen von mehreren Kindern dürfen in den nächsten Wochen nicht stattfinden.

Ausgenommen von der privaten Kontaktbeschränkung für unter 14-Jährige sind natürlich Zusammenkünfte in der Notbetreuung von Kita und Schule. In dem Papier von Bund und Ländern vom 5. Januar heißt es dazu: Der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen habe höchste Bedeutung für den die Bildung der Kinder und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern.

“Geschlossene Schulen, ausgesetzte Präsenzpflicht bzw. Distanzunterricht in Schulen über einen längeren Zeitraum bleibt nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen.” Zwar sollen Kinder und Jugendliche möglichst zu Hause bleiben, lernen und betreut werden, aber Ausnahmen sind dort möglich, wo Schulen und Kitas noch einen Notbetrieb anbieten.

Am 25. Januar wollen Bund und Länder erneut zusammenkommen und die Regelungen für die Zeit ab 1. Februar beschließen. (diz)

