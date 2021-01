Do, 07.01.2021, 18.51 Uhr

Die Ausschreitungen in Washington sind nach Ansicht der russischen Regierung ein Zeichen für den schlechten Zustand der US-Demokratie. Die Menschen auf der Straße in Moskau machen in erster Linie den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump für den Gewaltausbruch verantwortlich.