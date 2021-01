CDU-Parteitag: Verheerende Umfrage - Kretschmer warnt Partei

Am 15. und 16. Januar tagen die Delegierten der CDU digital. Mit knapp neun Monaten Verspätung soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden.

Berlin Vor Beginn des Parteitags der CDU liegt Friedrich Merz in Umfragen weiterhin vorne. Wird er Kramp-Karrenbauers Nachfolger? Alle News im Blog.

CDU-Parteitag: Vorsitzkandidaten bringen sich in Stellung

Am Freitagabend beginnt der Parteitag der CDU mit Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Noch-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder

Auf der digitalen Veranstaltung soll der neue Vorsitzende der CDU gewählt werden

Die drei Kandidaten – Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen – führen seit Monaten einen erbitterten Wahlkampf gegeneinander

Die Vorsitzwahl wird nicht nur als richtungsweisend für die künftige Ausrichtung der CDU, sondern auch für die Bundestagswahl 2021 gesehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Eigentlich hätte der CDU-Parteitag vor knapp neun Monaten stattfinden sollen – doch dann erreichte die Corona-Pandemie Deutschland. Nun ist es endlich so weit: Am Freitag und Samstag werden die 1001 Delegierten der Partei virtuell zusammenkommen.

Am Samstag soll sich dann endgültig entscheiden, wer die Nachfolge der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer antritt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Außenpolitiker Norbert Röttgen und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz stellen sich zur Wahl.

Die digitale Abstimmung soll anschließend per Briefwahl bestätigt werden. Ein juristisch verbindliches Resultat soll am 22. Januar vorliegen. Wegen der Corona-Pandemie wird zum ersten Mal in Deutschland eine Parteiführung bei einem digitalen Parteitag ermittelt.

Am Abend des ersten Veranstaltungstages wird unter anderen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Grußwort an die Delegierten richten. Die CDU-Politikerin bestreitet derzeit ihre letzte Amtszeit. Ist der neue Vorsitzende also erst einmal gewählt, werden die Diskussionen über den richtigen Kanzlerkandidaten der Union an Fahrt aufnehmen.

CDU-Parteitag – die Nachrichten vom 15. Januar: Michael Kretschmer warnt CDU vor "riesigem Fehler"

10.50 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer würde es für „riesigen Fehler“ halten, wenn beim Parteiprogramm der CDU für die Bundestagswahl gleich ein Bündnis mit den Grünen mitformuliert werde. „Die CDU tritt für ihre Ziele an“, betonte er. Der „natürliche Koalitionspartner“ der Union seien zudem nicht Grüne oder SPD, sondern die FDP.

Kretschmer spielte damit offensichtlich auf Äußerungen des Vorsitzkandidaten Norbert Röttgen an, der sich gegen eine Koalition mit den Liberalen ausgesprochen hatte. Lobende Worte fand der Ministerpräsident dagegen für die beiden anderen Kandidaten, Armin Laschet und Friedrich Merz. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet habe Regierungserfahrung, Merz verstehe, wie die Menschen in Ostdeutschlandticken würden. Beide könnten Bürgern gut zuhören, so Kretschmer.

Umfrage: Keiner der CDU-Kandidaten wäre kanzlertauglich

9.42 Uhr: Von den drei Bewerbern für den CDU-Parteivorsitz hat laut einer aktuellen Umfrage keiner das Zeug zum Bundeskanzler. Im neuen ZDF-„Politbarometer“ erklärten nur jeweils 29 Prozent der Teilnehmer, Norbert Röttgen oder Friedrich Merz seien für das Amt geeignet, wie der Sender am Freitag mitteilte. Armin Laschet schneidet noch ein wenig schlechter ab: Ihn halten demnach nur 28 Prozent für kanzlertauglich. Selbst bei Anhängern der Union wird den Angaben zufolge keiner der drei als geeigneter Regierungschef gesehen.

Bei der Frage, welcher der Kandidaten am ehesten die CDU erfolgreich in die Zukunft führen kann, liegen alle drei Männer in der Umfrage nah beieinander. Merz und Laschet liegen bei 28 Prozent gleichauf, für Röttgen sprachen sich 24 Prozent aus. Unter Unions-Anhängern liegt Merz aber deutlich vorn.

Beim Blick auf andere potenzielle Kanzler und Kanzlerinnen liegt laut „Politbarometer“ Markus Söder vorne: Den CSU-Vorsitzenden halten 54 Prozent für kanzlertauglich.

Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz: Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen (von links) sitzen nach einer Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Michael Kappeler / dpa

Vor Parteitag: Söder warnt CDU vor Abkehr von Merkels Politik

5.30 Uhr Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat die Union vor Beginn des Bundestagswahlkampfs und mit Blick auf die anstehende Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden dazu aufgerufen, das Erbe von Kanzlerin Angela Merkel zu bewahren. „Jeder, der glaubt, durch einen Bruch mit Angela Merkel die Bundestagswahl gewinnen zu können, irrt fundamental“, sagte Söder dieser Redaktion.

Für ihn gehöre Merkel zu den ganz großen Kanzlern Bundesrepublik und stehe in einer Reihe mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl. „Zudem gibt es für ihre Person und ihre Politik eine enorm hohe Zustimmung in Deutschland“, sagte Söder: Ihr politisches Erbe müsse daher bewahrt und gleichzeitig mit „neuen Ideen“ kombiniert werden. Lesen Sie hier das gesamte Gespräch: Corona, CDU-Nachfolge und mehr: CSU-Chef Markus Söder im Interview

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder appelliert an die CDU, das politische Erbe von Kanzlerin Merkel nicht zu verspielen. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa / dpa

Donnerstag, 14. Januar: Parteispitze sichert neuem Vorsitzenden Unterstützung zu

22.16 Uhr: Nach einer CDU-Vorstandssitzung zur Vorbereitung des Digital-Parteitags hat Generalsekretär Paul Ziemiak dem künftigen CDU-Chef die volle Unterstützung der Parteispitze zugesichert. Bei der Sitzung sei bekräftigt worden, dass alle gemeinsam hinter dem neuen Vorsitzenden stehen werden, sagte Ziemiak am Donnerstagabend in Berlin.

Der Vorstand habe der bisherigen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer „ganz herzlich für ihre Arbeit gedankt“, sagte Ziemiak. Er wolle sich auch persönlich für die „sehr gute, vertrauensvolle und freundschaftliche Arbeit“ bedanken.

