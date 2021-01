Angela Merkel: Wann ist die Pressekonferenz nach Corona-Gipfel?

Bund und Länder beraten bereits am Dienstag erneut über die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Grund des vorgezogenen Spitzentreffens sei die nach wie vor zu hohe Zahl der Neuinfektionen.

Nächstes Bund-Länder-Treffen zu Corona-Krise schon am Dienstag

Berlin Am Dienstag beraten Bund und Länder über eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns. Wann gibt Angela Merkel eine Erklärung ab?

Corona-Gipfel am Dienstag: Wann spricht Kanzlerin Merkel?

Am Dienstag treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder erneut zu einem Corona-Gipfel. Anlass ist die weiterhin angespannte Pandemie-Lage in Deutschland – und die Sorge vor einer Verbreitung der britischen Virus-Mutation hierzulande.

Am Abend vor der Beratung lassen sich die Länderchefinnen und chefs von Fachleuten wie Virologen und Infektiologen zu den neuen Corona-Mutationen informieren. Um ähnliche Entwicklungen wie in Irland oder Großbritannien zu verhindern, müssten am Dienstag härtere Maßnahmen vereinbart werden, erklärten viele Ministerpräsidenten im Vorfeld des Corona-Gipfels.

Corona-Gipfel: Gibt Merkel eine Pressekonferenz?

Im Gespräch sind eine Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis in den Februar, aber auch eine Homeoffice-Pflicht, nächtliche Ausgangssperren und eine FFP2-Maskenpflicht für Einkäufe und Nahverkehr. Lesen Sie hier: Corona-Schutz - Kommt die FFP2-Maskenpflicht bundesweit?

Nach dem Bund-Länder-Treffen gibt die Kanzlerin meist eine Pressekonferenz, gemeinsam mit dem aktuellen Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Bisher war auch dessen Stellvertreter, Markus Söder (CSU), stets dabei.

Lockdown-Verschärfung: Wann tritt Bundeskanzlerin Merkel vor die Kameras?

Ein Termin für die Pressekonferenz steht derzeit noch nicht fest. Auch ist noch nicht bekannt, wann der Corona-Gipfel genau beginnt. Die anschließende Erklärung der Kanzlerin wird aber stets per Livestream übertragen.

Ursprünglich war das Bund-Länder-Treffen erst für den 25. Januar geplant. Wegen der Bedrohung durch die Virus-Mutation und den bisher nur schleppend wirkenden Lockdown hatte man den Termin vorverlegt.

