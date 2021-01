Homeoffice-Pflicht wegen Corona stößt auf Widerstand

Mit einer Doppelstrategie will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Infektionsgefahr am Arbeitsplatz verringern. Auf Arbeitgeber soll der Druck erhöht werden, wo immer möglich Homeoffice anzubieten. Zugleich sollen die Hygienevorschriften in den Betrieben verschärft werden. Am Mittwoch billigte das Kabinett eine entsprechende Corona-Arbeitsschutzverordnung. Sie soll in einer Woche in Kraft treten.

„Wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegensprechen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten“, sagte Heil in Berlin. Es gehe darum, dass alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens „einen angemessenen Beitrag leisten“, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssten vor einer möglichen Ansteckung geschützt werden. „Mir geht es nicht darum, Unternehmen zu quälen oder ständig zu kontrollieren“, so der SPD-Politiker.

Homeoffice-Regel aus Sicht vieler Unternehmerverbände unnötig

Zuvor hatten sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beim Bund-Länder-Treffen am Dienstag auf die verschärften Maßnahmen für einen besseren Schutz bei der Arbeit geeinigt. Doch vor allem gegen die Homeoffice-Regel gibt es Widerstand. Aus Sicht vieler Unternehmerverbände (UVB) ist sie unnötig.

„Die meisten Unternehmen, bei denen mobiles Arbeiten möglich ist, machen ihren Beschäftigten längst zahlreiche Angebote“, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer des UVB Berlin-Brandenburg. Den Firmen drohe nun eine „Bürokratieflut“ – „ausgerechnet in einer Zeit, in der viele Firmen ums Überleben kämpfen“. Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnte in einer Videokonferenz der Unionsfraktion am Mittwoch, man müsse „aufpassen, dass wir kein Bürokratiemonster kriegen.“

Kritik gibt es aber auch von anderer Seite. „Sehr halbherzig“ nannte Linke-Chefin Katja Kipping die neuen Regeln im ARD-„Morgenmagazin“ am Mittwoch. Dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder in diesem Punkt weitere Schritte gehen, sei längst überfällig, sagte Kipping. Die Politik könne „nicht die komplette Last des Infektionsschutzes nur auf den Privathaushalten ablegen“. Sie bedauerte, dass am Ende kein Rechtsanspruch auf Homeoffice angeordnet wurde. Den Infektionsschutz nicht auch konsequent in der Arbeitswelt durchzusetzen, bedeute, dass private Haushalte und „geschlossene Branchen wie die Veranstaltungsbranche und Kultur das ausbaden“ müssten, sagte die Linke-Politikerin.

Einen individuellen Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt es nicht

Laut Arbeitsverordnung sind Arbeitgeber künftig verpflichtet, „bei Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen“. Nur „wenn zwingende betriebliche Gründe dagegensprechen, kann von einer Verlagerung dieser Tätigkeiten abgesehen werden“. Einen individuellen Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt es aber nicht.

Im Büro gilt künftig, dass ab einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Mitarbeiter mindestens zehn Quadratmeter Fläche vorhanden sein müssen. Dort, wo dies nicht möglich ist und keine Abstände eingehalten werden können, müssen ein Mund-Nasen-Schutz getragen, Trennwände aufgestellt oder Lüftungsmaßnahmen eingesetzt werden. Der Arbeitgeber muss medizinische Masken zur Verfügung stellen.

Maßnahmen werden nur stichprobenartig kontrolliert

Die Mittagspause darf nur noch allein gemacht werden. Betriebe ab zehn Beschäftigten sind aufgerufen, diese in feste und möglichst kleine Arbeitsgruppen einzuteilen. In Corona-Hotspots mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 müssen in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern, die zeitgleich im Büro tätig sind, Corona-Schnelltests durchgeführt werden.

Die Arbeitsschutzverordnung ist bis Mitte März befristet. Arbeitsminister Heil kündigte an, dass „nicht flächendeckend“ kontrolliert werden könne, ob sich die Arbeitgeber an die Umsetzung der Verordnung halten. Es werde stichprobenartig überprüft. Dafür zuständig sind die Arbeitsschutzbehörden der Länder. An diese sollten sich Arbeitnehmer bei Problemen ebenso wenden wie an den Arbeitgeber und den Betriebs- oder Personalrat, riet der Minister.

(mit dpa)