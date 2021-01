Corona 26. Januar: 439 Infektionen im Landkreis Göttingen

439 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind am 26. Januar mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete die Verwaltung am Dienstag. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 26. Januar bei 2021 bei 57,7 und fällt damit um etwas mehr als zehn. Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 4.719. Davon gelten 4.124 Personen als von der Infektion genesen, 156 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. . Derweil geht die Impfkampagne voran: Bewohner von 13 der 14 Pflegeeinrichtungen in der Kreisstadt wurden bereits geimpft. Die Zweitimpfung kann auch beginnen. Mehr Informationen .

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Flecken Adelebsen (72 / 6)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (87 / 6)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (175 / 18)

Stadt Bad Sachsa (127 / 5)

Flecken Bovenden (107 / 11)

Samtgemeinde Dransfeld (68 / 6)

Stadt Duderstadt (632 / 74)

Gemeinde Friedland (93 / 3)

Samtgemeinde Gieboldehausen (236 / 56)

Gemeinde Gleichen (90 / 4)

Stadt Göttingen (1.522 / 127)

Stadt Hann. Münden (488 / 29)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (106 / 4)

Stadt Herzberg am Harz (342 / 15)

Stadt Osterode am Harz (231 / 11)

Samtgemeinde Radolfshausen (65 / 22)

Gemeinde Rosdorf (127 / 10)

Gemeinde Staufenberg (90 / 9)

Gemeinde Walkenried (61 / 23)