Corona: Wann öffnen Schulen und Kitas? Merkel fordert langfristige Strategie

Experten halten eine Wiederöffnung der Schulen in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen für möglich. Die Wissenschaftler nennen unter anderem die Aufteilung der Klassen in Gruppen, das Tragen medizinischer Masken durch Lehrer wie Schüler und das Lüften von Räumen als mögliche Maßnahmen.

Corona-Gipfel: Was passiert mit Kitas und Schulen?

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über die aktuelle Corona-Lage

Dabei wird es wohl auch um Öffnungen von Schulen und Kitas gehen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey plant, zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukehren

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will eine längerfristige Strategie auf den Weg bringen

Vor den Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie nimmt die Debatte um die Öffnung von Kitas und Schulen an Fahrt auf.

Die Kanzlerin stellt angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht. Man wolle bei der Schalte mit den Ministerpräsidenten eine solche Strategie auf den Weg bringen, sagte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Was das konkret heißt, sagte die Kanzlerin noch nicht.

Erst nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch wird es wohl weitere Details geben. Der Lockdown zur Eindämmung der Pandemie ist bislang bis zum 14. Februar befristet.

Corona-Gipfel: Merkel und Länderchefs stehen bei Schulen unter Druck

Ein deutschlandweit einheitliches Vorgehen für Schulen und Kitas, das auf dem Corona-Gipfel festgelegt werden könnte, hat wegen der unterschiedlichen Interessen in den Ländern kaum Chancen.

Dennoch stehen die Entscheider am Mittwoch beim künftigen Umgang mit den Schulen unter Druck. Die Schließungen könnten für viele Schüler nach Ansicht von Experten dramatische Folgen haben.

Schulschließungen führten nicht nur zu Leistungsverlusten, sondern gerade für Kinder „aus bildungsfernen Schichten“ sei Schule oft einer der wichtigsten sozialen und emotionalen Bezugspunkte, sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher der Deutschen Presse-Agentur. Für diese Schüler und kleine Kinder, für die digitales Lernen keine Alternative sei, wüchsen die Risiken "überproportional zur Länge des Lockdowns".

Das fordern Politiker für Schulen und Kitas

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet forderte daher den Vorrang von Schule und Kindern bei möglichen Lockerungen. "Uns ist allen klar, Schule, Bildung, Kinderbetreuung muss absolute Priorität haben", sagte Laschet auf dem CDU-Landesparteitag im niedersächsischen Hildesheim.

"Ehe wir irgendein Geschäft oder etwas anderes öffnen, muss die Bildung für unsere Kinder wieder in Gang gesetzt werden, denn wir richten mit dem Lockdown auch Schäden an", sagte der CDU-Bundesvorsitzende.

Das Kindeswohl und Bildungschancen würden durch geschlossene Schulen gefährdet. Laschet appellierte außerdem an die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Beratungen am Mittwoch: Nötig sei ein größtmöglicher Konsens der CDU- und SPD-geführten Länder.

Medizinische Masken und Schnelltests für Schüler?

Für eine baldige Wiederaufnahme des Schulbetriebs sprach sich auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, aus. "Wir wünschen uns Lockerungen für den Schulbetrieb." Ob das der 14. Februar, eine oder zwei Wochen später sein werde, sei im Moment noch nicht zu sagen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk.

Auch SPD-Politiker Karl Lauterbach sagte, er könne sich Öffnungen von Grundschulen und Kitas unter bestimmten Bedingungen vorstellen, um Kinder vor schlimmen Folgeschäden zu bewahren. "Grundschullehrer und Erzieher sollten daher vorrangig geimpft werden, die Schüler müssten medizinische Masken tragen und mindestens einmal pro Woche einen Antigen-Schnelltest machen. Dazu kann dann Wechselunterricht stattfinden", sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal "Merkur.de".

Die Bundesschülerkonferenz warnte vor zu langen Schulschließungen. Ständig allein zu Hause zu sitzen, sei psychisch zermürbend, sagte Generalsekretär Dario Schramm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Viele wollen dringend mal wieder andere in der Schule sehen - gern mit großem Abstand und peniblen Hygienevorkehrungen, aber persönlich. Schule ist ein Ort der Gemeinschaft, nicht nur des Lernens."

Bundesfamilienministerin Giffey drängt auf Öffnungen

Die baldige Öffnung von Schulen und Kitas ist auch aus Sicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey dringend notwendig, weil die jetzige Belastung im Corona-Lockdown in manchen Familien in Richtung Kindeswohlgefährdung gehe.

"Wir haben noch etwa zehn Wochen, die wir überbrücken müssen. Da kann man nicht die Antwort geben: Es bleibt alles zu", sagte die Berliner SPD-Landesvorsitzende am Dienstag im NDR. Bis Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind, sollte intensiv getestet werden. Giffey schlug eine Taktung von zwei Tests pro Woche vor.

Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin, will die Kitas in einem Drei-Stufen-Plan öffnen. Foto: dpa

Bund-Länder-Beratungen zu Corona-Ampel für Kitas

Vergangene Woche hatten die Jugend- und Familienminister von Bund und Ländern über Giffeys Vorschlag einer Corona-Ampel beraten. Das Drei-Stufen-System soll sich an der Anzahl der infizierten Personen in der Einrichtung und der Anzahl der Kinder und Beschäftigten in Quarantäne ausrichten.

"Dies erlaubt es, die Kindertagesbetreuung soweit wie möglich offen zu halten und nur dann zu Beschränkungen und gegebenenfalls Schließungen zu greifen, wenn die Situation vor Ort bzw. in den Einrichtungen dies tatsächlich erfordert", heißt es in einem Begleitschreiben zum Konzept an die Länder.

Aus den Ländern kamen eher skeptische Reaktionen, von Bildungsgewerkschaften Lob aber auch Kritik. Konkrete Ergebnisse gab es bei den Bund-Länder-Beratungen noch nicht. Die Familien- und Jugendminister waren einig darüber, dass es Öffnungsschritte geben müsse. Aus Teilnehmerkreisen hieß es nach den Beratungen jedoch, es sei kein Beschluss gefasst worden. (bef/dpa)

Spontan in den Zug steigen und während der Fahrt eine Papier-Fahrkarte kaufen - das soll in einem Jahr nicht mehr möglich sein. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag bestätigte, sollen ab dem 1. Januar 2022 keine Papier-Fahrkarten in Fernzügen mehr verkauft werden.

Stattdessen könnten Reisende von April an noch bis zehn Minuten nach Abfahrt eine digitale Fahrkarte über die App oder die Bahn-Website buchen. Dabei werde kein Bordzuschlag fällig.

Deutsche Bahn: Online-Ticket soll erweitert werden

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte auf die aus ihrer Sicht falsche Entscheidung aufmerksam gemacht. „Wir haben immer für ein offenes System plädiert, das Reisenden im Fernverkehr spontan die Möglichkeit eröffnet, den Zug als ideales Verkehrsmittel zu wählen“, betonte die Gewerkschaft.

Die Bahn verwies auf die Erweiterung beim Online-Ticket und hob hervor: „Es wird auch weiterhin für spontan Reisende im Fernverkehr die Möglichkeit geben, noch im Zug ein Ticket zu kaufen.“

Niedrige Anzahl von Fahrkarten wurden während der Zugfahrt gekauft

Nach Bahn-Angaben wurden in den vergangenen Jahren weniger als ein Prozent der Fahrkarten im Zug verkauft. Der Bordzuschlag, der dabei als Aufpreis fällig wird, liegt inzwischen bei 17 Euro. Im Nahverkehr und in der S-Bahn müssen Fahrkarten vor der Fahrt gelöst werden.

Die Gewerkschaft forderte eine breite Informationskampagne über die Änderung. Denn die Gewerkschaft befürchtet Konflikte, wenn ahnungslose Fahrgäste nach dem Stichtag noch beim Zugpersonal nachlösen wollen.

(msb/dpa)