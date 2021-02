Corona-Studie: "Querdenker"-Demos trugen zur Virus-Verbreitung bei

Die "Querdenker"-Demonstrationen im November vergangenen Jahres haben dazu beigetragen, dass sich das Coronavirus innerhalb Deutschlands schneller ausbreitet. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine aktuelle Studie der Humboldt-Universität zu Berlin und des Leibnitz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Die Wissenschaftler schätzen, dass bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen hätten verhindert werden können, wenn diese beiden großen „Querdenker“-Kundgebungen abgesagt worden wären, heißt es in einer Mitteilung.

Die Methode der Studie: Die Forscherinnen und Forscher untersuchten das Infektionsgeschehen in Landkreisen, aus denen die Demonstrierenden zu einer Demo in Leipzig und zu einer Demo in Berlin im November anreisten. Um diese zu bestimmen, werteten die Wissenschaftler das Angebot von Busreisen eines Netzwerks von Busunternehmen aus, das sich seit Sommer 2020 auf Reisen zu „Querdenken“-Kundgebungen spezialisiert hatte.

Laut der Studie stieg die Sieben-Tages-Inzidenz nach den Demonstrationen deutlich stärker in Landkreisen an, die Städte mit einer solchen Busverbindung beinhalten als in Landkreisen ohne solche Busverbindungen. Dies hatte bis Weihnachten einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz um 40 in den betroffenen Landkreisen zur Folge.

„Eine mobile Minderheit, die sich nicht an geltende Hygieneregeln hält, kann so ein erhebliches Risiko für andere Personen darstellen“, betont ZEW-Wissenschaftler Dr. Martin Lange laut Mitteilung. (les)

Spontan in den Zug steigen und während der Fahrt eine Papier-Fahrkarte kaufen - das soll in einem Jahr nicht mehr möglich sein. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag bestätigte, sollen ab dem 1. Januar 2022 keine Papier-Fahrkarten in Fernzügen mehr verkauft werden.

Stattdessen könnten Reisende von April an noch bis zehn Minuten nach Abfahrt eine digitale Fahrkarte über die App oder die Bahn-Website buchen. Dabei werde kein Bordzuschlag fällig.

Deutsche Bahn: Online-Ticket soll erweitert werden

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte auf die aus ihrer Sicht falsche Entscheidung aufmerksam gemacht. „Wir haben immer für ein offenes System plädiert, das Reisenden im Fernverkehr spontan die Möglichkeit eröffnet, den Zug als ideales Verkehrsmittel zu wählen“, betonte die Gewerkschaft.

Die Bahn verwies auf die Erweiterung beim Online-Ticket und hob hervor: „Es wird auch weiterhin für spontan Reisende im Fernverkehr die Möglichkeit geben, noch im Zug ein Ticket zu kaufen.“

Niedrige Anzahl von Fahrkarten wurden während der Zugfahrt gekauft

Nach Bahn-Angaben wurden in den vergangenen Jahren weniger als ein Prozent der Fahrkarten im Zug verkauft. Der Bordzuschlag, der dabei als Aufpreis fällig wird, liegt inzwischen bei 17 Euro. Im Nahverkehr und in der S-Bahn müssen Fahrkarten vor der Fahrt gelöst werden.

Die Gewerkschaft forderte eine breite Informationskampagne über die Änderung. Denn die Gewerkschaft befürchtet Konflikte, wenn ahnungslose Fahrgäste nach dem Stichtag noch beim Zugpersonal nachlösen wollen.

