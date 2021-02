Corona: Gartencenter und Baumärkte – In diesen Bundesländern öffnen sie

Die meisten Geschäfte in Deutschland sind wegen des Corona-Lockdowns geschlossen

Für Baumärkte und Gartencenter wird vielerorts eine Ausnahme gemacht, sie durften teilweise schon wieder öffnen

In einigen Bundesländern sind zudem Öffnungen ab März geplant

Welche Bundesländer das sind, erfahren Sie hier

Sie sind die Vorboten eines politischen Frühlings: die Bau- und Gartenmärkte. Die Temperaturen steigen, Beete wollen gepflegt und Balkonkästen bepflanzt werden. In den meist großzügig gebauten Hallen kann man anderen Menschen zu dem gut ausweichen. Die Gartencenter und Baumärkte haben deshalb wahrscheinlich eine gute Chance, zu den ersten Geschäften zu gehören, die wieder öffnen dürfen.

Öffnung von Baumärkten: Debatte um Einkaufstourismus

In einigen Bundesländern durften Gartencenter sogar noch vor den Friseuren öffnen, die am 1. März an der Reihe sind. Es ist aber gut möglich, dass sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beim nächsten Corona-Gipfel am Mittwoch auf eine einheitliche Regelung für Märkte mit Bau- und Gartenbedarf verständigen. Schließlich will man Shoppingtourismus mitten in einem Lockdown, unbedingt vermeiden.

Aktuell ärgert sich schon die baden-württembergische Landesregierung über die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Baumärkte in seinem angrenzenden Bundesland wieder zu öffnen. Auch in Brandenburg öffnet der Gartenbauhandel wieder – in Berlin bleibt er aber zu. „Wir wollen auf jeden Fall erst mal die Ministerpräsidentenkonferenz abwarten“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kürzlich.

Wann die Baumärkte und Gartencenter in den 16 Bundesländern wieder öffnen sollen, zeigt dieser Überblick. Geschäfte für Gartenbedarf haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Für den Verkauf von Schnittblumen, kurzfristig verderblichen Topfpflanzen sowie für Gemüsepflanzen und Saatgut werden in vielen Ländern schon früher Ausnahmen gemacht.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona-Lockdown: Hier haben die Baumärkte und Gartencenter wieder geöffnet

Bayern: Ab dem 1. März dürfen neben Blumenläden und Gartencentern im Freistaat auch Baumärkte wieder für Privatpersonen öffnen. Das hat der Bayerische Landtag beschlossen. Allerdings gelten – wie beispielsweise auch in Supermärkten – strikte Quadratmeter-Beschränkungen pro Person in den Geschäften.

Ab dem 1. März dürfen neben Blumenläden und Gartencentern im Freistaat auch Baumärkte wieder für Privatpersonen öffnen. Das hat der Bayerische Landtag beschlossen. Allerdings gelten – wie beispielsweise auch in Supermärkten – strikte Quadratmeter-Beschränkungen pro Person in den Geschäften. Sachsen-Anhalt: Auch hier sollen Kunden ohne Gewerbeschein wieder regulär ab dem 1. März Baumärkte und Gartencenter besuchen können.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Lockdown-Lockerung: In diesen Bundesländern haben nur Gartencenter wieder geöffnet

Niedersachsen: Während im angrenzenden Schleswig-Holstein auch die Baumärkte wieder öffnen, ändert sich in Niedersachsen für Privatkunden nichts. In dem Bundesland haben Gartencenter bereits seit dem 13. Februar wieder geöffnet. Die Gartenabteilungen von Baumärkten dürfen ebenfalls öffnen, die übrige Verkaufsfläche bleibe jedoch weiter gesperrt. Das Sortiment ist teilweise allerdings begrenzt. Welche Läden genau geöffnet sind und was verkauft wird, darüber informieren die Betreiber der Märkte im Internet.

Während im angrenzenden Schleswig-Holstein auch die Baumärkte wieder öffnen, ändert sich in Niedersachsen für Privatkunden nichts. In dem Bundesland haben Gartencenter bereits seit dem 13. Februar wieder geöffnet. Die Gartenabteilungen von Baumärkten dürfen ebenfalls öffnen, die übrige Verkaufsfläche bleibe jedoch weiter gesperrt. Das Sortiment ist teilweise allerdings begrenzt. Welche Läden genau geöffnet sind und was verkauft wird, darüber informieren die Betreiber der Märkte im Internet. Bremen: In dem kleinen Bundesland haben Gartencenter bereits seit 22. Februar 2021 wieder geöffnet. Auch hier ist das Sortiment teilweise minimiert, die Anbieter informieren darüber auf ihren Webseiten.

In dem kleinen Bundesland haben Gartencenter bereits seit 22. Februar 2021 wieder geöffnet. Auch hier ist das Sortiment teilweise minimiert, die Anbieter informieren darüber auf ihren Webseiten. Nordrhein-Westfalen: In Nordrhein-Westfalen haben Gartencenter seit Mitte Februar wieder geöffnet. Ob demnächst Baumärkte wieder öffnen können, ist unklar. Auch im bevölkerungsreichsten Bundesland grenzen viele Gartenmärkte ihr Sortiment ein.

In Nordrhein-Westfalen haben Gartencenter seit Mitte Februar wieder geöffnet. Ob demnächst Baumärkte wieder öffnen können, ist unklar. Auch im bevölkerungsreichsten Bundesland grenzen viele Gartenmärkte ihr Sortiment ein. Schleswig-Holstein: Ab Märzbeginn sollen auch Privatkunden Gartencenter und Blumenläden wieder zu den regulären Öffnungszeiten besuchen können.

Ab Märzbeginn sollen auch Privatkunden Gartencenter und Blumenläden wieder zu den regulären Öffnungszeiten besuchen können. Hessen: Auch in Hessen öffneten die Gartencenter schon Mitte Februar wieder ihre Türen für Privatkunden. Es gelten dieselben Einschränkungen wie in den anderen Bundesländern.

In einigen Bundesländern kann man schon wieder frische Blumenerde für den Garten einkaufen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Brandenburg: Hier dürfen ab dem 1. März Gartenbaumärkte wieder für Kunden ohne Gewerbeschein öffnen. Mecklenburg-Vorpommern: In dem Nord-Bundesland öffnen am Montag neben den Friseuren auch die Gartenbaucenter und Baumschulen.

In dem Nord-Bundesland öffnen am Montag neben den Friseuren auch die Gartenbaucenter und Baumschulen. Rheinland-Pfalz: Hier dürfen Gartencenter und Baumärkte im Freien wieder ihre Türen für Kundschaft öffnen. Außenbereiche der Baumärkte dürfen nur „gartencentertypisches Sortiment“ verkaufen.

Hier dürfen Gartencenter und Baumärkte im Freien wieder ihre Türen für Kundschaft öffnen. Außenbereiche der Baumärkte dürfen nur „gartencentertypisches Sortiment“ verkaufen. Saarland: Außenbereiche von Gärtnereien, Gartenbaubetrieben und Gartenmärkten dürfen öffnen.

Außenbereiche von Gärtnereien, Gartenbaubetrieben und Gartenmärkten dürfen öffnen. Thüringen: Auch in dem mitteldeutschen Bundesland treten zum Monatswechsel Lockerungen in Kraft. Dann dürfen Baumschulen, Gartenmärkte, Gärtnereien- und Floristikbetriebe wieder aufmachen.

Auch in dem mitteldeutschen Bundesland treten zum Monatswechsel Lockerungen in Kraft. Dann dürfen Baumschulen, Gartenmärkte, Gärtnereien- und Floristikbetriebe wieder aufmachen. Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg hat die Frage nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen gut zwei Wochen vor der Landtagswahl eine besondere Brisanz. Am Montag öffnen hier neben Friseuren auch Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden.

Auch interessant: Wie die Kanzlerin aus dem Lockdown will

Corona-Maßnahmen: In einigen Ländern bleibt es bei „Click and Collect“

In Hamburg bleiben Gartencenter und Baumärkte laut Senatssprecher bis auf Weiteres geschlossen. Es gibt Befürchtungen, dass das gerade in der Region um die Hansestadt für Einkaufstourismus sorgen könnte. Im südlich angrenzenden Niedersachsen und nördlich von Hamburg, in Schleswig-Holstein, kann man zumindest schon wieder Pflanzen einkaufen. Lesen Sie auch:

Trotzdem beharrt der Senat auf der „Click&Collect“-Regelung, wie einige andere Bundesländer auch. In Berlin gibt es ebenfalls zunächst noch keine weiteren Lockerungen für Baumärkte und Gartencenter. Das gilt auch für Hessen und Sachsen. Privatkunden können bei vielen Baumärkten allerdings Ware abholen, die sie online bestellt haben.

Trotz Corona: Bayern denkt schon an die Biergärten

Bund und Länder beraten zwar erst Mitte nächster Woche über Öffnungsstrategien aus dem Lockdown, viele Bundesländer haben aber schon Stufenpläne für Lockerungen vorgelegt. Jedes Mal werden weitere Öffnungsfantasien geweckt. Hotels, Restaurants, Kneipen? Kommt Biergarten nicht von Garten? Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) meint, die Öffnung der Außengastronomie wäre ein „geschickter Schachzug“, da viele Menschen ins Freie drängten.

Lesen Sie außerdem: Kosmetiker und Fußpfleger - Jetzt sind wir an der Reihe

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen: