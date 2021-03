Sa, 06.03.2021, 16.57 Uhr

Papst Franzskus hat in der chaldäischen St.-Josefs-Kathedrale in Bagdad eine Messe gefeiert. Am Sonntag will er die frühere IS-Hochburg Mossul besuchen und in Erbil in der autonomen Kurdenregion im Nordirak eine Messe feiern.