Mo, 22.03.2021, 12.20 Uhr

Belgien gedenkt am fünften Jahrestag der islamistischen Anschläge in Brüssel den Opfern der Angriffe. Regierungschef Alexander De Croo und das Königspaar Philippe und Mathilde besuchten die beiden Anschlagsorte am Brüsseler Flughafen und in der Metrostation Maelbeek.