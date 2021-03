Corona-Gipfel: Lockdown hätte verhindert werden können

Über ein Jahr quälen sich die Deutschen schon durch die Corona-Pandemie in einem Teufelskreis aus behutsamen Öffnungen und harten Schließungen. Auch der jüngste Corona-Gipfel von Bundesregierung und Ministerpräsidenten ist rekordverdächtig:

Geschlagene zwölf Stunden tagten die Regierungschefs und -chefinnen bis sie sich endlich zusammenraufen konnten. Ein Scheitern des Gipfels in dieser kritischen Phase der Pandemie war keine Option. Es wäre einem Offenbarungseid gleichgekommen, der alle Verantwortlichen und ihre Parteien beschädigt hätte.

Corona: Es hat eine Alternative zum Lockdown gegeben

Jörg Quoos, Chef der Zentralredaktion. Foto: Dirk Bruniecki

Das Ergebnis der langen Nacht von Berlin ist logisch und frustrierend zugleich. Wir bekommen Lockdown statt Lockerungen verordnet. Diesmal geht er bis zum 18. April. Über die Osterfeiertage wird das Land ganz stillgelegt. „Erweiterte Ruhezeit“ heißt das im schönsten Pandemie-Euphemismus.

So bitter die Entscheidung ist – es gab nie ernsthaft eine andere, weniger zermürbende Lösung. Eine Gesellschaft mit Werten muss das Leben schützen, das ist und bleibt der demokratische Konsens. Zum Glück.

Frustrierend ist aber, dass es eine Alternative gegeben hätte – wenn das Corona-Management besser gewesen wäre. „Impfen und Testen“ ist der Schlüssel aus der Gefangenschaft des Corona-Lockdowns. Auf beiden Feldern war und ist Deutschland nicht gut.

Das Ergebnis des Gipfels ist ein Kompromiss

Erschwerend kam in dieser Nacht hinzu, dass sich die Politik in der Unlogik ihrer eigenen Öffnungs- und Schließungsstrategien verheddert hat. Natürlich kann man keinem Bürger mehr klarmachen, warum es okay ist, im proppenvollen Flieger nach Mallorca zu düsen, aber man nicht auf Sylt in die Ferienwohnung darf. Ministerpräsidenten mit wichtigen Ferienregionen verstehen das erst recht nicht. Es darf also niemanden wundern, dass die Runde an diesem Punkt fast zerbrach.

Das Ergebnis des Gipfels ist ein Kompromiss, den die Kanzlerin noch dieses eine Mal mit der Brechstange erzwungen hat. Aber man spürt: Es war vielleicht der letzte Kompromiss, bevor der Laden auseinanderfliegt. Bevor die Länder komplett die Verantwortung an sich ziehen und Deutschland coronatechnisch in 16 Kleinstaaten zerfällt.

Spätestens dann beginnt faktisch der Abschied von der Kanzlerin und das Land sortiert sich politisch neu. Bis dahin sollten wir trotz allem Frust diszipliniert mithelfen, damit sich das Virus nicht weiterverbreitet. Das ist angesichts der traurigen Umstände leider wirklich „alternativlos“.

