Curevac-Impfstoff: Alles Wissenswerte rund um das Corona-Vakzin

Der Curevac-Impfstoff steht wenige Monate vor der Zulassung

Die Wirksamkeit wird aktuell in einer klinischen Studie geprüft

Die Herstellung des Impfstoffs wird in Deutschland ablaufen

Bei dem Curevac-Vakzin handelt es sich um einen mRNA-Impfstoff

Impfstoffe sind das probateste Mittel, wenn es um die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie geht. Verschiedene Vakzine sind bereits auf dem Markt. Zu den bekanntesten zählen die Wirkstoffe der Hersteller Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson.

Einer der ersten Hersteller, der vergangenes Jahr mit einem Impfstoff von sich Reden machte, war hingegen das Tübinger Unternehmen Curevac. Im März 2020 etwa hieß es, der damalige US-Präsident Donald Trump wolle sich den Impfstoff exklusiv für die USA sichern – ein Gerücht, wie sich später herausstellte. Corona-Impfstoffe im Überblick: Alle wichtigen Fragen und Antworten

Nun steht der Wirkstoff von Curevac wenige Monate vor der Zulassung. Hier lesen Sie, wie er funktioniert, wie viele Dosen Deutschland bestellt hat und was der Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp mit dem Unternehmen zu tun hat.

Wie wirksam ist der Curevac-Impfstoff?

Das Curevac-Vakzin basiert wie die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna auf dem Botenmolekül mRNA. Das regt im Körper die Bildung von Virusproteinen an, wodurch eine Immunreaktion ausgelöst wird. Es bilden sich Antikörper und T-Zellen, die im Falle einer Infektion den Erreger bekämpfen.

Kurz vor Weihnachten 2020 startete Curevac die dritte klinische Studie mit weltweit 35.000 Probanden in Europa und Lateinamerika. In Argentinien etwa wird das Vakzin aktuell in der dritten Studienphase mit 9000 Menschen getestet. Dabei geht es nicht nur um die Wirksamkeit gegen den Wildtyp des Coronavirus, sondern auch gegen Mutationen. Vor allem die brasilianische Mutante P.1 verbreitet sich in Südamerika derzeit. Erste Ergebnisse stehen im zweiten Quartal an.

Wann ist mit einer Zulassung des Curevac-Impfstoffs zu rechnen?

Bis Ende Juni 2021 strebt Curevac eine Zulassung an. "Es kann auch früher sein. Wir legen uns nicht auf den Tag oder die Woche fest", erläutert Unternehmenssprecher Thorsten Schüller im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat das schnelle Prüfverfahren für den Curevac-Impfstoff im Februar gestartet.

Die Behörde prüft das Vakzin im Rolling-Review Verfahren. Das bedeutet, dass Daten und Ergebnisse laufend geprüft werden, auch wenn die Testreihen noch nicht abgeschlossen sind und noch kein Antrag auf Zulassung in der EU gestellt wurde. Das Verfahren ist schneller als herkömmliche Prüfungen, aber ebenso sorgfältig, wie die EMA versichert. Lesen Sie auch: Sputnik V: Das ist der Corona-Impfstoff aus Russland

Wo wird der Curevac-Impfstoff hergestellt?

300 Millionen Dosen sollen bis Jahresende produziert werden, 2022 eine Milliarde. Erste Tranchen werden in Tübingen produziert. Die größten Kapazitäten steuern Pharma- und Chemieunternehmen wie Wacker mit einer Produktionsstätte in Amsterdam oder Rentschler (in Laupheim), GSK (in Belgien) und Bayer (in Wuppertal) bei. Lesen Sie auch: Biontech: Der erste Corona-Impfstoff - Ein deutsches Wunder?

Produzieren wird Curevac seinen Impfstoff außerdem in Heidelberg. Mehr als 100 Millionen Dosen sollen dort vom Band laufen, 50 Millionen davon noch in diesem Jahr. Dafür ging das Tübinger Biotech-Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Schweizer Pharma-Auftragsfertiger Celonic ein.

Wieviele Dosen des Curevac-Impfstoffs bekommt Deutschland?

Für das zweite Quartal sollen rund 1,4 Millionen Dosen des Curevac-Impfstoffes an die Bundesrepublik geliefert werden, heißt es in einer Prognose des Bundesgesundheitsministeriums. Voraussetzung ist die Zulassung durch EMA. Bis Ende 2021 sollen insgesamt rund 24,5 Millionen Impfdosen in Deutschland ankommen.

Wie wird der Impfstoff von Curevac hergestellt?

Die Stabilität des Curevac-Impfstoffes hatte bei der Entwicklung einen hohen Stellenwert. Laut Unternehmenssprecher Schüller bleibt der Stoff bei Kühlschranktemperaturen bis zu drei Monate lang stabil, was einen Einsatz in Afrika oder Asien erleichtern würde.

Ein Impfstoff-Printer, von dem zwei Exemplare auf dem Firmengelände testweise den Wirkstoff produzieren, könnte eine dezentrale Impfstoff-Produktion ermöglichen. Die Idee ist, überall Impfstoffe "drucken" zu können und so "einen viralen Ausbruch lokal zu begrenzen", erzählt Schüller.

Unterstützt Deutschland die Entwicklung von Curevac?

Deutschland hält Anteile im Wert von 300 Millionen Euro am Tübinger Unternehmen. Die Technologie von Curevac habe das Potenzial, neue Impfstoffe und therapeutische Behandlungsmöglichkeiten für viele Menschen zu entwickeln, erläutert das Bundeswirtschaftsministerium.

Curevac gehört zu 49,5 Prozent einer Hopp-Holding, zu etwa 16 Prozent der Kreditanstalt für Wiederaufbau, zu 8,5 Prozent dem Konzern GSK, dazu kommen weitere Anleger. Die Bundesregierung setzt nach den Worten ihres Impfbeauftragten Christoph Krupp "große Hoffnungen" in Curevac. Ein zweiter deutscher Impfstoff, so Krupp zu unserer Redaktion, "wäre ein toller Erfolg". (mit dpa)

