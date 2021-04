Kretschmann vertagt Koalitionsentscheidung

Do, 01.04.2021, 14.33 Uhr

Die Grünen in Baden-Württemberg wollten eigentlich heute bekannt geben, ob sie künftig mit der CDU oder SPD und FDP koalieren. Doch die Entscheidung wurde vertagt. Laut Parteikreisen will Ministerpräsident Kretschmann gerne mit der CDU weiterregieren, stößt damit aber in der eigenen Partei auf Widerstand.