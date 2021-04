Myanmar sperrt eigenen Botschafter aus Londoner Vertretung aus

Do, 08.04.2021, 12.06 Uhr

Nach Kritik an der Militärjunta ist der Botschafter Myanmars in Großbritannien aus seiner eigenen Botschaft in London ausgesperrt worden. Der Militärattaché habe die Vertretung in "einer Art Putsch" übernommen, sagte Botschafter Kyaw Zwar Minn.