Notbremse & Lockdown: Wann kommen harte Regeln in Deutschland?

Die Corona-Zahlen steigen stark an in Deutschland - die am Dienstag vom Kabinett beschlossene Notbremse soll für einheitliche Regeln sorgen

Der Lockdown soll damit in vielen Regionen vereinheitlicht werden

Doch wann kommen die härteren Regeln? Wann passiert das neue Infektionsgeschutzgesetz Bundestag und Bundesrat?

In der Pandemie ist Angela Merkel zur "Basta-Kanzlerin" geworden. Mit machtvoller Geste gegenüber den Ministerpräsidenten hat die Regierungschefin die langwierige Debatte um die Einhaltung der Corona-Notbremse beendet. Eigentlich hatten sich Bund und Ländern auf gemeinsame Regeln zur Eindämmung der Pandemie geeinigt. Doch viele Länder scherten aus. Dieses regionale Wirrwarr soll nun ein Ende haben. Lesen Sie hier: "Notbremse" wird laut Drosten nicht ausreichen.

Am Dienstag verabschiedete das Kabinett eine deutschlandweit verpflichtende Notbremse, die jedes Bundesland ziehen muss, wenn dort in einer Region die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage auf mehr als 100 steigt. "Wir setzen die Notbremse bundesweit um", sagte Merkel. Die Regelung sei dann "nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch".

Corona-Zahlen steigen in Deutschland weiter an

Angesichts steigender Infektionszahlen und mehr Covid-19-Patienten in den Kliniken mahnte die Kanzlerin: "Wenn wir warten, bis alle Intensivbetten belegt sind, wäre es zu spät. Das dürfen wir nicht zulassen." Mittels Infektionsschutzgesetz kann der Bund die Länder in der Pandemiebekämpfung ein Stückweit entmachten und so für einheitliche Regeln sorgen. Währenddessen soll die Impfkampagne weiter Fahrt aufnehmen. Auch interessant: So bekommt man einen Termin für eine Impfung

Bundestag und Bundesrat müssten sich nun möglichst schnell mit der nationalen Notbremse befassen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dringt bereits auf Nachbesserungen. Es gebe "Fragen bezüglich der Rechtsfolgen und auch der Verhältnismäßigkeit", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion.

Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sollen dem Kabinettsbeschluss zufolge nur solange gelten, wie der Bundestag eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" festgestellt hat.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Welche Lockdown-Regeln sollen jetzt im Alltag gelten?

Bundesweite Notbremse: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Dies könnte auch zuletzt aufgesetzte Modellprojekte wieder ausbremsen. Die verschärften Auflagen sollen so lange in Kraft bleiben, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Ausgangssperren: Zwischen 21 und 5 Uhr darf man die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nicht mehr verlassen. Ausnahmen sind die "Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum" wie etwa gesundheitliche Notfälle bei Mensch und Tier oder dringende medizinische Behandlungen. Auch die Ausübung eines Berufs ist in der Regel ausgenommen. Das Gleiche gilt für die Wahrnehmung von Sorge- oder Umgangsrecht. Die Ausgangsbeschränkungen sind jedoch umstritten. Die SPD im Bundestag mahnt Änderungen an.

Private Kontakte: Es darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht gezählt. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Einschränkung nicht. Bei Veranstaltungen zu Todesfällen dürfen bis zu 15 Personen zusammenkommen.

Sport: Joggen nach 21 Uhr fällt unter die Ausgangssperre und ist nicht erlaubt. Ab 5 Uhr ist kontaktloser Individualsport Sport möglich (allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands). Ausnahmen gelten für Berufs- und Leistungssportler.

Schulen und Kitas: Im Präsenzunterricht müssen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal zweimal pro Woche getestet werden. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander den Wert von 200 übersteigt, wird der Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag an allen Schulen, Unis und ähnlichen Bildungseinrichtungen verboten. Nur für Abschlussklassen und Förderschulen sind Ausnahmen möglich. Das Verbot auf dem Wert 200 gilt auch für Kitas. Notbetreuung ist möglich.

Kinderkrankentage: Der Anspruch von derzeit 20 soll auf 30 Tage pro Kind und Elternteil steigen. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch von 40 auf 60 Tage. Die Tage können von gesetzlich Krankenversicherten in Anspruch genommen werden, wenn Kinder erkrankt, aber auch, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, die Präsenzpflicht aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt ist. Dies gilt auch, wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten.

Hotels und Gaststätten: Gastronomiebetriebe und Kantinen bleiben geschlossen. Ausnahmen: Kantinen in Pflegeheimen oder Rehaeinrichtungen. Essen aus Restaurants zum Mitnehmen bleibt erlaubt, ebenso die Auslieferung – auch nach 21 Uhr. Unterkünfte für Touristen dürfen weiterhin nicht öffnen.

Handel: Geschäfte oder Märkte mit Kundenkontakt müssen schließen. Ausgenommen sind etwa der Lebensmittelhandel, Apotheken, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumenläden, Märkte für Tier- und Futterbedarf sowie Gartencenter.

Friseure: Dienstleistungen mit körperlicher Nähe zum Kunden sind untersagt. Ausgenommen sind Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen sowie Friseurbetriebe.

Tests in Unternehmen: Zusätzlich hat das Kabinett beschlossen, dass ab kommender Woche Betriebe verpflichtet sind, allen Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal pro Woche einen Selbst- und Schnelltest anzubieten. Für Arbeitnehmer in Berufen mit vielen persönlichen Kontakten sollen es pro Woche zwei verpflichtende Testangebote sein. Eine Pflicht für Mitarbeiter, sich testen zu lassen, gibt es nicht. Die Kosten für die Abstriche tragen die Firmen. Der Mittelstand hat Klage gegen die Corona-Testpflicht angekündigt. "Wir bereiten als Verband gerade die dafür erforderlichen rechtlichen Schritte vor", sagte Markus Jerger, Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), unserer Redaktion.

Zusätzlich hat das Kabinett beschlossen, dass ab kommender Woche Betriebe verpflichtet sind, allen Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal pro Woche einen Selbst- und Schnelltest anzubieten. Für Arbeitnehmer in Berufen mit vielen persönlichen Kontakten sollen es pro Woche zwei verpflichtende Testangebote sein. Eine Pflicht für Mitarbeiter, sich testen zu lassen, gibt es nicht. Die Kosten für die Abstriche tragen die Firmen. Der Mittelstand hat Klage gegen die Corona-Testpflicht angekündigt. "Wir bereiten als Verband gerade die dafür erforderlichen rechtlichen Schritte vor", sagte Markus Jerger, Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), unserer Redaktion.

Wann kommt die "Notbremse"?

Der weitere Fahrplan: Am Freitag wird sich der Bundestag in erster Lesung mit der Notbremse im neu gefassten Infektionsschutzgesetzes befassen. Die für ein Eilverfahren nötige Zweidrittelmehrheit mit Stimmen aus der Opposition kam nicht zustande. Die Linkspartei hat sich bereits auf eine Ablehnung des Vorhabens festgelegt. "Wir werden auch nach der Überarbeitung die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ablehnen", sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch unserer Redaktion. "Es wäre ein Blankoscheck für die Bundesregierung und eine faktische Entmachtung des Bundestages", sagte er. Auch die FDP spricht sich gegen die Novelle aus. Die Grünen haben Zustimmung signalisiert.

"Notbremse": Auch Merkel drängt auf schnellen Bundestagsbeschluss

Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist sich der gravierenden Wirkung einer weiteren Verzögerung bewusst: "Ich kann aus meiner Perspektive nur sagen: Je schneller es geht, umso besser das natürlich ist – sowohl im Bundestag als auch dann im Bundesrat", sagte Merkel am Dienstag in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt zu einer Pressekonferenz. Die Kanzlerin sprach über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die die Bundesregierung am Dienstag beschlossen hat. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich skeptisch zu den beschlossenen Regeln. "Wir werden Notbremsengesetz erst in 1 Woche beschließen", twitterte Lauterbach am Dienstag. "Dann haben wir 5 Wochen Notbremse verloren. Die neuen Intensivpatienten in 3 Wochen sind heute schon infiziert. Durch Angebot von Tests in Betrieben und Ausgangsbeschränkungen sinkt R Wert nicht genug."

Lauterbach forderte die Länder dazu auf, sogar über den Kabinettsbeschluss hinauszugehen. "Es ist unsinnig, jetzt noch, so kurz vor Impfung, noch so viele durch Tod, schwere Krankheit oder Long Covid zu gefährden."

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnte vor Zerwürfnissen mit den Ländern. "Es darf keine Front zwischen Bund und Ländern geben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir diese Pandemie gemeinsam bekämpfen", sagte Brinkhaus dieser Redaktion. Er begrüße aber den Vorstoß für mehr Einheitlichkeit. Ein aktuelles Interview mit dem Unionsfraktionschef lesen Sie hier.

Den Änderungen schlägt viel Widerwillen entgegen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unterstützt bundeseinheitliche Maßnahmen. Gegenüber RTL erklärte Günther: "Wenn nicht überall so hart durchgegriffen wird, kann ich absolut verstehen, dass der Bund dann auch sagt, dass wir ein solches Gesetz brauchen." Dem Entwurf könne er allerdings nicht uneingeschränkt zustimmen: "Dort sind Regelungen drin, die wir nicht mittragen können."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kritisierte vor allem die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. In der RBB-"Abendschau" sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag: "Abends alleine oder zu zweit spazieren zu gehen, ist keine große Gefahr."

Kritik kommt auch vom Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt: "Übertragungen im Freien sind nicht nur sehr selten. Sie führen in der Regel auch nicht zu Clusterinfektionen." Gerade deshalb sollte der Aufenthalt im Freien nicht ohne Not erschwert werden, sagte er der "Rheinischen Post" am Dienstag.

Corona - Mehr Infos zum Thema