Söder oder Laschet: CDU-Präsidium hinter NRW-Ministerpräsident

Armin Laschet und Markus Söder konkurrieren offen um die Kanzlerkandidatur

Die Spitzengremien beider Parteien beraten am Montag über die K-Frage

CDU-Vize Thomas Strobl rechnet mit einer raschen Klärung der Kandidatenfrage

CDU-Präsidium und Bundesvorstand sprechen sich für Laschet aus

Laschet oder Söder - wer wird Kanzlerkandidat der Union? Die Spitzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dringen auf eine rasche Klärung dieser Frage. Der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus betonte am Sonntag in Berlin vor Beginn der Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der Fraktion, dass ein großes Interesse daran bestünde, "dass die ganze Sache zügig jetzt vonstatten geht".

Die Entscheidung könnte schon bald fallen: CDU-Chef Armin Laschet und sein CSU-Kollege Markus Söder haben beide ihre Bereitschaft bekanntgegeben, als Kanzler zu kandidieren. Die Spitzen der beiden Parteien treten am Montag zusammen. Wie erwartet, hat sich das CDU-Präsidium am Mittag für den Parteichef ausgesprochen. Die CSU will am Nachmittag beraten.

Der offene Wettstreit kommt derweil nicht überall gut an. Die SPD etwa kritisiert, das gemeinsame Regieren mit der Union sei schwieriger, solange an der Parteispitze ein Führungsvakuum herrsche. Lesen Sie dazu: Der Führungsstreit in der Union hat Tradition

Wie geht es nach der Ankündigung der Bereitschaft von Söder und Laschet weiter? Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

Kanzlerkandidat der Union: News vom Montag, 12. April: Schäuble stellt sich hinter Laschet

12.51 Uhr: Im Bundesvorstand gab es ebenfalls große Unterstützung für Armin Laschet. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble attestierte dem CDU-Chef, alles Nötige für die Herausforderungen einer Kanzlerkandidatur mitzubringen.

Bereits in der Klausur am Sonntag hatte sich Schäuble dafür ausgesprochen, dass die Fraktion, in der die Stimmung weniger eindeutig ist, nicht in der K-Frage mitbestimmen sollte. Schäuble verwies auf das historische Beispiel, als die Fraktion gegen den Willen der CDU den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß als Kandidat der Union durchboxte. Dies habe zu einer tiefen Spaltung in der Union geführt.

Präsidiums-Teilnehmerkreise: Laschet kann "Meinungen zusammenführen"

12.30 Uhr: Das CDU-Präsidium sprach sich am Vormittag Teilnehmern zufolge klar dafür aus, dass CDU-Chef Armin Laschet auch Kanzlerkandidat der Union werden soll. Mehrere Teilnehmer machten klar, dass die aktuellen Umfragen nicht die Kandidatenfrage beeinflussen sollen. Laschet wurde bescheinigt, "Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten". Man sei sicher, dass Laschet in den Union in den Monaten bis zur Wahl erfolgreich positionieren könne.

​​​Auch der JU-Vorsitzende Tilman Kuban, der im Kampf um den CDU-Vorsitz Laschets Gegner Friedrich Merz unterstützt hatte, sprach sich für Laschet aus: "Wir sollten heute Armin Laschet ein starkes Verhandlungsmandat geben und geschlossen sein. Es braucht eine schnelle Entscheidung jetzt."

​Erster CDU-Ortsverband aus NRW für Söder

12 Uhr: Als erster CDU-Ortsverband in Nordrhein-Westfalen hat sich Düsseldorf-Lierenfeld öffentlich für Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. "Söder hat Charisma", sagte der Ortsvereinsvorsitzende Christian Rütz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. "Die Bevölkerung traut ihm Krisenbewältigung zu", urteilte der Jurist, der auch CDU-Ratsherr in der Landeshauptstadt ist. Deshalb sei das Votum des Vorstands in dem 30 Mitglieder kleinen CDU-Ortsverband im Düsseldorfer Arbeiterviertel Lierenfeld einstimmig für den bayerischen Ministerpräsidenten ausgefallen.

"Als Ortsverband an der Basis in NRW wünschen wir uns einen Spitzenkandidaten, der durch stringentes Handeln bei der Bevölkerung gute Zustimmungswerte genießt und der der Union eine starke Ausgangsposition bei der Bundestagswahl verschafft", heißt es in einer Pressemitteilung der kleinen Parteizelle. "Deshalb sollte das Präsidium Markus Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU für Deutschland vorschlagen."

CDU-Präsidium für Laschet als Kanzlerkandidat

11.30 Uhr: Das CDU-Präsidium hat sich mit breiter Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt. Das bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Montag nach einer Sitzung des Präsidiums in Berlin. Man habe aber keinen Beschluss gefasst – dies sei auch nicht geplant gewesen. Die Vorstellung der CDU-Spitze sei es, eine gemeinsame Lösung mit der CSU in Wochenfrist hinzubekommen.

Armin Laschet hat das CDU-Präsidium hinter sich

Bouffier ergänzte mit Blick auf Laschet, das Präsidium habe deutlich gemacht, "dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten und ihn gebeten, mit Markus Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen, wie wir das machen". Die Herausforderung sei so groß, "dass wir die nur gemeinsam stemmen können", sagte er und nannte die Bewältigung der Pandemie und die Lage in Europa.

SPD wirft Union Vernachlässigung der Pandemie-Bekämpfung vor

11.15 Uhr: Die SPD hat der Union vorgeworfen, wegen des Ringens um die Kanzlerkandidatur die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu vernachlässigen. "Der offene Machtkampf lähmt CDU und CSU, während ihrer öffentlichen Raufereien um die Kanzlerkandidatur gerät für Laschet und Söder die Pandemiebekämpfung völlig in den Hintergrund", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagausgabe).

Ein solch egoistisches Verhalten ist absolut unverantwortlich und wird der schwierigen Lage in unserem Land nicht gerecht, kritisierte Klingbeil.

"Der ehrwürdige Satz "Erst das Land, dann die Partei gilt in der Union nicht mehr", sagte der SPD-Generalsekretär. "Es geht in diesen Tagen darum, bundesweit einheitliche Regeln in der Pandemie auf den Weg zu bringen." Dafür braucht es jetzt schnell die Zustimmung der Ministerpräsidenten und der Abgeordneten von CDU und CSU, fügte er hinzu.

Tobias Hans: CDU-Präsidium wird sich hinter Laschet stellen

9.37 Uhr: Im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union wird sich das CDU-Präsidium nach Einschätzung von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans hinter Parteichef Armin Laschet stellen. Das sei "doch klar", sagte der CDU-Politiker vor Beginn der Präsidiumssitzung am Montag in Berlin. Dies sei aber überhaupt nicht die Frage. "Wir beraten miteinander, wie wir die Frage der Kanzlerkandidatur angehen und wie wir die Chancen für unser Land in den 20er Jahren nutzen. Es geht um das Land vor allem."

Am Sonntag hatte neben dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet auch CSU-Chef Markus Söder seine Bereitschaft erklärt, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten. Er machte dies allerdings von der Unterstützung der CSU abhängig.

Das Präsidium sei für ihn "keine Krisensitzung", betonte der CDU-Politiker. "Wir sollten es nicht verkrampft angehen. Es ist eine Chancensitzung. Wir beraten mit unserem Vorsitzenden, wie wir das regeln, so dass am Ende vor allem die Union zusammenbleibt und wir ein Team bleiben."

Brinkhaus zur Kanzlerkandidatur – "Beide haben mein Vertrauen"

9.00 Uhr: Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union hat Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) eigenen Angaben zufolge keinen Favoriten. "Beide Kandidaten haben mein Vertrauen", betonte der CDU-Politiker am Montag im ARD-"Morgenmagazin". CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder unterschieden sich inhaltlich kaum. "Das haben sie gestern auch vor dem Vorstand gezeigt."

Unions-Fraktionsvize Frei rechnet mit baldiger Entscheidung

8.46 Uhr: Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), geht davon aus, dass in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union fallen wird.

Grundsätzlich halte er beide Kandidaten, Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) für exzellent, sagte Frei am Montag im Inforadio vom rbb: "Die Antwort ist keine rein personelle. Wir müssen die aktuellen Herausforderungen gut bestehen, wir müssen Antworten auf die Fragen der Zukunft haben und das Personal muss letztlich zu unserer Programmatik passen." Er sei überzeugt, dass beide Kandidaten "da sehr viel mitbringen".

Frei verwies in dem Zusammenhang auf die aktuellen Umfragewerte der Kandidaten sagte aber auch, dass es schließlich darum geht, "wer in der Lage ist, zwei große Volksparteien, wie CDU und CSU, geschlossen in einen Bundestagswahlkampf zu führen".

SPD-Fraktion fordert mehr Tempo von der Union

8.25 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert im Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen gegen die dritte Corona-Welle mehr Tempo von der Union. "Ich hoffe nur, dass der Koalitionspartner sich endlich auf dieses Thema auch konzentriert und nicht auf die Nachfolgefrage für eine Bundeskanzlerkandidatur", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

CSU-Präsidium will Montagnachmittag tagen

7.35 Uhr: Das CSU-Präsidium will am Montagnachmittag zusammenkommen und über die Kanzlerkandidatur der Union beraten. Parteichef Söder hatte am Sonntag in der Frage Tempo angemahnt. Zwar müsse eine Entscheidung nicht am Montag fallen, in "spätestens" zehn Tagen aber sollte die Partei wissen, wen sie ins Rennen schicken will. "Ich denke, es ist in dieser Woche sogar möglich, eine Entscheidung gemeinschaftlich zu treffen", sagte Söder am Sonntagabend im ZDF.

Scheuer: "Söder hat das Können zum Kanzler"

1.00 Uhr: Im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union hat sich Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hinter den CSU-Vorsitzenden Markus Söder gestellt. "Die Menschen in ganz Deutschland spüren und sehen, dass Markus Söder das Können zum Kanzler hat", sagte der Sprecher der CSU-Bundesminister unserer Redaktion.

Seit Sonntag wisse jeder, dass er dazu auch bereit sei. "Und jetzt gilt es, für Deutschland und für die Union die beste Entscheidung zusammen mit der CDU zu treffen."

11. April: Showdown zwischen Markus Söder und Armin Laschet

22.41 Uhr: Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl geht davon aus, dass die Gremien seiner Partei am Montag zu einem Votum über die Kanzlerkandidatur der Union kommen werden.

"Präsidium und Bundesvorstand sind nun der richtige Ort, um die Position der CDU zur Kanzlerkandidatur zu beraten und zu entscheiden", sagte der baden-württembergische Innenminister der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagsausgaben).

Offener Wettstreit stößt auf Kritik

21.37 Uhr: Der offene Wettstreit zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union ist in SPD und FDP auf Kritik gestoßen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sagte am Sonntag dem Portal "t-online", das gemeinsame Regieren mit der Union sei "durch das Führungsvakuum nicht leichter geworden". Die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU sollten ihr "Schaulaufen endlich einstellen".

Schneider kritisierte auch das Agieren von Söder und Laschet als Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise: "Als Ministerpräsidenten von zwei großen Bundesländern hat bei beiden Reden und Handeln nicht zusammengepasst", sagte Schneider.

Armin Laschet und Markus Söder wollen die Frage nach der Kanzlerkandidatur der Union klären. Foto: Guido Kirchner / dpa

Wegner zur K-Frage: Beide haben das Zeug zum Kanzler

21.30 Uhr: Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner erwartet von den beiden Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur der Union eine einvernehmliche Verständigung. "Sollte keine Einigung möglich sein, muss die Bundestagsfraktion hinzugezogen werden", forderte Wegner am Sonntagabend in einer Mitteilung.

Zuvor hatten die Vorsitzenden von CDU und CSU - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bayerns Regierungschef Markus Söder - beide ihre Bereitschaft zur Übernahme der Kanzlerkandidatur für die Union erklärt. Er begrüße ausdrücklich die Bereitschaft von Söder, "Verantwortung für Deutschland zu übernehmen", sagte Wegner.

"Die Union hat zwei starke Ministerpräsidenten als Vorsitzende von CDU und CSU, die beide das Zeug zum Bundeskanzler haben." Nach Angaben von Wegner wird sich das Präsidium der CDU Berlin Montagfrüh mit der "Bewerberlage" befassen.

Söder gegen Laschet: So kam es zu dem Duell

21.06 Uhr: Armin Laschet und Markus Söder wollen im Kampf um die K-Frage Einigkeit demonstrieren. Aber Söder hält sich ein Hintertürchen offen. Wie geht es nun weiter. Lesen Sie in diesem Hintergrundbericht, wie es zu der überraschenden Entscheidung der beiden kam: Söder und Laschet im offenen Machtkampf um Kanzlerkandidatur

Ein Kampf auf Biegen und Brechen

20.04 Uhr: Die Union erlebt mit den Ambitionen von Markus Söder einen Machtkampf auf offener Bühne. Lesen Sie in diesem Kommentar, warum der CSU-Chef jetzt volles Risiko geht: Kanzlerkandidat der Union: Ein Kampf auf Biegen und Brechen

Hamburgs CDU-Chef warnt vor Schaden in der Union

19.48 Uhr: Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß hat davor gewarnt, dass das Verhältnis der Unionsschwesterparteien an der K-Frage Schaden nehmen könne. "Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur muss daher unbedingt gemeinsam getroffen und abgestimmt werden", sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

"Alles andere würde das Verhältnis zwischen den Unionsparteien nachhaltig beschädigen." Allen in der CDU und der CSU müsse im Jahr der Bundestagswahl klar sein: "Nur geschlossen werden wir einen erfolgreichen Wahlkampf bestreiten", sagte der 35 Jahre alte Bundestagsabgeordnete, der bei der Wahl im September erneut kandidiert.

Laschet: Werde am Montag in CDU-Gremien um Vertrauen bitten

18.59 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will die Führungsgremien seiner Partei an diesem Montag hinter seine Bewerbung für die Kanzlerkandidatur der Union bringen. "Ich werde morgen bereit sein zur Kandidatur, so wie Markus Söder, und um Vertrauen bitten", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Er fügte hinzu: "Und die Partei wird dann eine Empfehlung aussprechen."

Auf die Frage, ob sich die innerste Führungsriege der CDU bei der Präsenzsitzung des Präsidiums hinter ihn stellen werde, antwortete er: "Was das Ergebnis ist, da will ich nicht spekulieren." Es gebe ja bereits viele Rückmeldungen aus den Landesverbänden. "Viele Landesvorsitzende, auch Ministerpräsidenten haben sich schon ausgesprochen, haben mich unterstützt."

Söder gibt sich kämpferisch

18.20 Uhr: Markus Söder hat offen gelassen, ob er eine Entscheidung des CDU-Präsidiums gegen ihn als Kanzlerkandidaten akzeptieren würde. "Man muss ja dann übrigens auch nicht einfach einen Zählreim machen in einem Vorstand, sondern es muss ja auch den Menschen gegenüber vermittelt werden", sagte Bayerns Ministerpräsident am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin".

Das Präsidium der CDU tagt am Montag und will über die Kanzlerkandidaten beraten. Eine abschließende Entscheidung für Laschet oder Söder, soll es laut Letztgenanntem aber nicht geben. "Wir haben uns eigentlich auch vereinbart in dem Gespräch, dass es keine Beschlussfassung jetzt gibt", sagte Söder in der ARD-Sendung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat offen gelassen, ob er eine Entscheidung des CDU-Präsidiums pro Armin Laschet (CDU) als Kanzlerkanidat akzeptieren würde. Foto: Clemens Bilan / Getty Images

CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer stellt sich hinter Söder

17.24 Uhr: Thomas Kreuzer, Chef der CSU-Landtagfraktion in Bayern, wünscht sich seinen Parteichef Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. "Ich begrüße ausdrücklich, dass Markus Söder erklärt hat, dass er als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht", sagte er am Sonntag in München. Er halte ihn nicht nur "für geeignet, sondern für den besten Kandidaten von CDU und CSU". Kreuzer sei sicher, dass Söder wegen seiner langjährigen Erfahrung in der Politik "ein hervorragender Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wäre".

NRW-Innenminister Reul spricht sich für Laschet aus

16.30 Uhr: Für Laschet als Kanzlerkandidaten hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ausgesprochen - zumindest indirekt, denn den Namen des NRW-Ministerpräsidenten nannte er nicht. "Helmut Kohl und Angela Merkel waren keine Umfragehelden, aber am Ende die Wahlsieger. Warum sollten wir unsere Strategie ändern?", sagte Reul am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir brauchen einen Kandidaten der Mitte mit einem politischen Konzept, mit dem wir für Deutschland erfolgreich sein können", erklärte Reul, der auch Vorsitzender des CDU-Bezirks Bergisches Land ist. Die Union habe sich in der Vergangenheit bei ihren erfolgreichen Kanzlerkandidaten nie von Umfragen leiten lassen.

Eine Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" hatte Laschet am Sonntag weniger optimistische Werte beschert: Nur 24 Prozent der in NRW Befragten hielten demzufolge den Ministerpräsidenten für einen guten Kanzlerkandidaten. Anders verhielt es sich bei Söder: Den Bayern konnten sich 49 Prozent als einen guten Kandidaten vorstellen.

Armin Laschet und Markus Söder haben im Bundestag nach Beratungen mit der Fraktion ihre Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur erklärt. Foto: dpa

Montag: CDU- und CSU-Spitzengremien beraten über Kandidatur

15.59 Uhr: Am Montag werden die Spitzengremien beider Parteien über die Kandidatenfrage beraten. Laschet und Söder wollten sich am Sonntag nicht dazu äußern, ob sie sich dabei offiziell den Rückhalt ihrer Parteispitzen für ihre Ambitionen einholen wollen. Eine zügige Entscheidung könnte bevorstehen.

Söder: "Wir sind nicht Kohl und Strauß"

15.55 Uhr: "Wir sind nicht Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Schon optisch nicht. Auch inhaltlich nicht. Wir haben keine Grundsatzstreitigkeiten", sagte Söder nach seiner Ankündigung, zur Kandidatur bereit zu sein. Kohl als langjähriger Vorsitzender der CDU und Bundeskanzler und Strauß, der viele Jahre CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident war, hegten eine herzliche Abneigung gegeneinander.

Laschet betonte, sowohl er als auch Söder hätten das Ziel, "so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU" zu bewahren. "Egal wie die Entscheidung ausfällt, wir werden sehr gut zusammenarbeiten", erklärte Söder

Kanzlerkandidat der Union: Söder und Laschet beide bereit

15.32 Uhr: Die Bereitschaft zur Übernahme der Kanzlerkandidatur für die Union ist sowohl bei als auch bei Söder gegeben, wie sie in der Abschlusspressekonferenz der Klausur mitteilten. Nach Angaben Laschets hätten er und Söder ein langes Gespräch miteinander gehabt. "Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten", erklärte Laschet. "Unser Ziel ist es, in dieser Lage, in der das Land ist, mit einer Kanzlerin, die aus dem Amt geht, so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU zu leisten, denn es geht um viel", betonte der NRW-Ministerpräsident.

Auch Söder erklärte, dass er mit Laschet ein offenes und freundschaftliches Gespräch geführt. Abschließend sei das aber noch nicht gewesen. "Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind." Auch er selbst habe seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Wenn die CDU als große Schwester dies breit unterstütze, sei er für diesen Schritt bereit, betonte Söder. "Ich bin bereit zu dieser Kandidatur." Sollte sich die CDU anders entscheiden, wolle er dies aber hinnehmen - und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit setzen.

Söder und Laschet erklären laut Teilnehmerkreisen ihre Bereitschaft

14.49 Uhr: Sowohl Laschet als auch Söder sind nach Darstellung des CSU-Chefs bereit, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten. "Wir haben beide erklärt, wir sind bereit", sagte Söder laut Teilnehmerkreisen am Sonntag bei der Klausurtagung der Unionsfraktion in Berlin.

Lesen Sie hier: Söder oder Laschet? Die Union muss sich entscheiden

Damit bekannte sich Söder erstmals zu seinen Ambitionen: "Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit", sagte er nach den Angaben von Teilnehmern des Treffens.

Vor Söder hatte Armin Laschet gesprochen - und indirekt ebenfalls klargemacht, dass er kandidieren will. "Markus und ich sind im Gespräch", sagte er Teilnehmerkreisen zufolge. "Es gibt zwei potenzielle Kandidaten. Wir haben uns gegenseitig attestiert, dass wir es beide könnten." Auch einen Seitenhieb für die SPD ließ sich Laschet nicht nehmen: "Die SPD hat keinen, der es kann, wir haben zwei, die es können." Bereits im vergangenen August hatten die Sozialdemokraten Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten ausgerufen.

Auch interessant: Union: Masken-Affäre beeinflusst Vertrauen der Deutschen

(dpa/afp/raer)