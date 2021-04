Annalena Baerbock: Alter, Ausbildung, Mann, Kinder - Alle Infos

Annalena Baerbock ist erste Kanzlerkandidtin der Grünen

Doch wer ist Annalena Baerbock? Wie alt ist sie? Wie viele Kinder hat sie? Und wo kommt sie her?

Annalena Baerbock gehört noch nicht lange zum Spitzenpersonal der Grünen. Doch mittlerweile ist die 40-Jährige Bundesvorsitzende der Partei. Kaum eine Politikerin hat in den letzten Jahren einen so rasanten Aufstieg in der Bundespolitik hingelegt. Baerbock wird als Kanzlerkandidatin ihrer Partei in die Bundestagswahl im September ziehen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Bundestagsabgeordnete als Spitzenpolitikerin etabliert. Die meistgestellten Fragen über Baerbock finden Sie hier im Überblick.

Woher stammt Baerbock und wo wohnt sie jetzt?

Annalena Charlotte Alma Baerbock wurde in Hannover geboren. Aufgewachsen ist sie in einem Dorf in der Nähe der Stadt, auf einem Bauernhof. Sie lebt heute mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihren beiden Töchtern, in Potsdam, wo auch ihr Wahlkreis, Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II, liegt.

Wie alt ist die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock?

Baerbock ist am 15. Dezember 1980 geboren und damit 40 Jahre alt. Damit ist sie – nach Janine Wissler (Die Linke) – die zweitjüngste Vorsitzende einer Bundespartei in Deutschland.

Annalena Baerbock: "Kämpferisch, fokussiert, willensstark" Annalena Baerbock: "Kämpferisch, fokussiert, willensstark"

Werdegang einer Spitzenpolitikerin: Das hat Annalena Baerbock studiert

Nach dem Abitur studierte die heutige Grünen-Vorsitzende Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg. Ihr Studium schloss sie mit einem „Master of Public International Law“ an der London School of Economics ab.

Robert Habeck (r), Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen sind seit 2018 die Doppelspitze der Partei. Foto: dpa



Welchen Beruf hatte Baerbock vor ihrer politischen Karriere?

Neben ihrem Studium arbeitete Annalena Baerbock erstmal nicht in der Politik – sondern auf der Gegenseite: Von 2000 bis 2003 war sie als Journalistin für die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ tätig. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie von 2005 bis 2008 als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter sowie 2005 zusätzlich als Trainee des „British Institute of Comparative and Public International Law“. Nach Stationen in Brüssel und Straßburg kam die Grünen-Politikerin nach Brandenburg.

Steiler Aufstieg – so lange ist Baerbock bei den Grünen

Baerbock ist seit 2005 Mitglied der Grünen. Ab 2008 arbeitete sie für die Bundestagsfraktion als Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik, 2009 wurde sie eine der beiden Vorsitzenden im brandenburgischen Landesverband. 2012 folgte die Mitgliedschaft im 16-köpfigen Parteirat der Grünen.

Die Völkerrechtlerin zog 2013 zum ersten Mal in den Bundestag ein. Seit dem 27. Januar 2018 ist sie, gemeinsam mit Robert Habeck, Bundesvorsitzende der Grünen. Beide werden dem „Realo“-Flügel der Partei zugerechnet.

Das ist der Ehemann der Spitzenpolitikerin

Baerbock ist mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch verheiratet. Dieser arbeitete einst auch auf Bundesebene für die Grünen. Die beiden lernten sich während eines Praktikums von Baerbock in Brandenburg kennen.

Annalena Baerbock mit ihrem Ehemann Daniel Holefleisch beim Bundespresseball 2018. Foto: imago images/Sven Simon

Wie viele Kinder hat Annalena Baerbock?

Das Paar hat zwei Töchter, die 2011 und 2015 geboren wurden. Es sei nicht immer einfach, Familie und Parteivorsitz unter einen Hut zu bringen, erklärte Baerbock einst im „Potsdamer Tagesspiegel“. Frauen diesen Drahtseilakt zu erleichtern, sei einer der Gründe, warum sie Politikerin geworden sei. (bml)

