Biden: "Amerika ist wieder in Bewegung"

Do, 29.04.2021, 09.22 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Rede vor dem Kongress einen optimistischen Blick in die Zukunft geworfen und für seine Reformvorhaben geworben. "Amerika ist wieder in Bewegung", sagte Biden am Vorabend seines 100. Tages im Präsidentenamt.