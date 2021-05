Boris Palmer: Grünen-Politiker beleidigt Aogo und benutzt das N-Wort

Berlin. Tübingens OB Boris Palmer nutzt in einem Post auf Facebook das N-Wort, beleidigt Fußballer Dennis Aogo. Die Grünen-Spitze schweigt.

Merkel mahnt entschlossenen Kampf gegen Menschenfeindlichkeit an

Am Freitagmittag setzt Boris Palmer einen Kommentar bei Facebook ab. Die Debatte hallt am Tag danach sehr laut nach. Und genau das war vermutlich Palmers Ziel.

Tübingens grüner Oberbürgermeister Palmer schreibt: „Lehmann weg. Aogo weg. Ist die Welt jetzt besser? Eine private Nachricht und eine unbedachte Formulierung, schon verschwinden zwei Sportler von der Bildfläche.“

Palmer beklagt eine angebliche Sprachzensur durch die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook. „Cancel culture macht uns zu hörigen Sprechautomaten, mit jedem Wort am Abgrund. Ich will nicht in einem solchen Sprachjakobinat leben“, so der Grünen-Politiker.

Jens Lehmann und Dennis Aogo müssen ihre Posten beim TV-Sender Sky räumen

Palmer kommentiert die Auseinandersetzung zwischen Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann und Ex-HSV-Profi Dennis Aogo. Aogo hatte eine rassistische Äußerung von Lehmann öffentlich gemacht. Der Torwart entschuldigte sich zwar, flog aber dennoch aus seinen Ämtern bei Hertha BSC und verlor seinen Kommentator-Posten beim Fernsehsender Sky.

Aogo selbst leistete sich kurz danach eine sprachliche Entgleisung, sprach vom „Trainieren bis zum Vergasen“ – und ist nun ebenfalls seinen Job als Sky-Experte los.

Muss seinen Posten bei Hertha BSC räumen: Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann Foto: Sven Hoppe / dpa

Palmer leistet sich rassistische Entgleisung auf Facebook

Nun aber wütet Boris Palmer. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Die Debatte eskaliert. Palmer bekommt Lob und Kritik für seine Äußerung. Dann provoziert er weiter, schreibt: „Der Aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen N****schwanz angeboten.“ In Palmers Kommentar ist das Wort ausgeschrieben.

Palmer beruft sich dabei offenbar auf einen früheren Kommentar einer Frau, die Fußballer Aogo vorwirft, er habe während eines Urlaubs auf Mallorca ihrer Freundin vorgeschlagen, sich einen „dicken N****schwanz zu gönnen“. Auch hier ist das Wort ausgeschrieben. Die Vorwürfe sind unbelegt, Palmer stört das offenbar nicht, diese rassistische Äußerung weiter zu verbreiten. Er berufe sich auf das Zitat der Frau, schreibt er. Allerdings: Er macht sein Zitieren nicht mit Anführungszeichen deutlich.

Auf Hunderten Kommentaren auf Facebook streiten sich dann Fans und Kritiker von Grünen-Politiker Palmer. Am Samstagmorgen sind es bereits knapp 1700 Posts unter der Äußerung von Palmer. Es ist der offizielle Facebook-Account von Palmer, den er offenbar selbst betreut – als „Oberbürgermeister bei Universitätsstadt Tübingen“. Lesen Sie auch: Corona verstärkt Rassismus gegen Asiaten - Das sagen Betroffene

„Meine erste Frage wäre: Wurde Dein Account gehackt?“

Auch aus der Politik gibt es Kritik. SPD-Chefin Saskia Esken schreibt auf Twitter: „Meine erste Frage wäre: Wurde Dein Account gehackt?“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommentiert: „Ist das Palmer Zitat echt? Wenn ja: Haben die Grünen sich schon geäußert dazu?“

Bei einigen Grünen wird der Ruf nach einem Rauswurf aus der Partei lauter: „Boris Palmer gehört endlich aus der Grünen Partei geworfen!“, schreibt der Timon Dzienus, Bundesvorstand der Grünen Jugend. Die Grünen-Spitze um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock äußerte sich bisher nicht.

Immer wieder äußert sich Palmer entgegen der Grundhaltung der Grünen. Der Politiker hatte etwa vorgeschlagen, den Flüchtlingszuzug teilweise zu kontingentieren, und forderte zudem eine „europäische Grenzsicherungstruppe“. Die Grüne Jugendorganisation verlangte seinen Parteiaustritt.

Eine rassistische Nachricht von Lehmann löst die Debatte aus

Was zu dem Kommentar von Palmer führte, war eine Debatte über einen rassistischen Post von Torwart Jens Lehmann gegenüber Fußballer Aogo. Dieser hatte am Mittwoch die WhatsApp-Nachricht von Lehmann veröffentlicht, in der der ehemalige Nationaltorwart fragte: „Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?“ Versehen war der Satz mit einem Lach-Smiley vor dem Fragezeichen.

Lehmann hatte daraufhin am Mittwoch seinen Aufsichtsratsposten beim Bundesligisten Hertha BSC verloren. Sky und Sport1 kündigten an, den 51-Jährigen nicht mehr als Gast in ihre Fernsehsendungen einladen zu wollen.

Am Donnerstag meldete sich Lehmann via Twitter noch einmal zu Wort und zeigte Reuse. „Man darf solche Sprüche nicht machen, sonst werden sie gesellschaftsfähig“, schrieb er. „Ich möchte mich dafür noch einmal von ganzem Herzen entschuldigen, ich bedauere meine Äußerung zutiefst und bitte jeden um Verzeihung, der sich dadurch verletzt gefühlt hat.“

Profi unter anderem beim VfB Stuttgart und einst beim HSV. Nun muss auch Dennis Aogo wegen einer umstrittenen Äußerung seinen Experten-Job beim TV-Sender Sky abgeben Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Lehmann entschuldigte sich bei Dennis Aogo

Lehmann hatte sich bereits am Mittwoch bei Aogo entschuldigt und öffentlich erklärt: „In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe“, schrieb Lehmann bei Twitter. „Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote.“ Mit seiner erneuten Entschuldigung räumte Lehmann nun auch inhaltlich sein nicht akzeptables Verhalten ein.

Einen Tag nach dem Wirbel um eine rassistische Nachricht von Jens Lehmann an ihn hat der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo wegen eines eigenen verbalen Fehltritts Konsequenzen gezogen. Der Ex-Profi wird vorerst nicht mehr als Experte bei Sky auftreten. „Dennis Aogo hat sich entschieden, seine Expertentätigkeit bei Sky vorerst ruhen zu lassen. Dies halten wir für richtig“, hieß es in einer Mitteilung des TV-Senders am Donnerstag.

Der 34-jährige Aogo hatte schon zuvor bedauert, dass er am Dienstagabend als Sky-Experte im Rahmen der Übertragung vom Champions-League-Halbfinalspiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain den Ausdruck „Trainieren bis zum Vergasen“ gebraucht hatte.