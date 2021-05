Israelische Stadt Aschkelon: Leben mit den Raketen

Die Einwohner der israelischen Stadt Aschkelon in der Nähe des Gazastreifen sind es gewohnt, Sirenen zu hören und sich in Schränken oder Kellern zu verschanzen. Doch jetzt regnen immer mehr Raketen auf die Stadt, eine Frau wurde getötet. TO COMPLETE WITH VIDI99Q76F_EN