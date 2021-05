Ansturm auf Ceuta: 5000 Migranten erreichen spanische Exklave

Di, 18.05.2021, 09.07 Uhr

Mindestens 5000 Migranten haben am Montag von Marokko aus die spanische Exklave Ceuta erreicht. Binnen eines Tages gelangten damit so viele Migranten auf das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste wie noch nie.