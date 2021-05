Urteil zu Renten und Steuer: Warum es ein Sieg der Verlierer ist

Oberflächlich betrachtet haben die Kläger gegen die Doppelbesteuerung der Rente vor dem höchsten deutschen Finanzgericht eine Niederlage eingefahren. Trotzdem können sich die Verlierer - zumindest von einem der beiden aktuellen Verfahren - als Sieger fühlen. Denn sie haben Wichtiges für Millionen von Rentnern erstritten.

Selbst wenn der Bundesfinanzhof in München in seinen jüngsten Urteilen vom Montag die Beschwerden abgewiesen hat, so haben die Senioren doch Beachtliches erreicht: Nämlich die höchstrichterliche Anerkennung, dass es das grundsätzliche Problem einer rechtswidrigen Doppelbesteuerung der Altersbezüge gibt sowie das juristische Zugeständnis, dass es sich in Zukunft noch verstärken dürfte - besonders für Männer, Ledige, Selbstständige.

Doppelbesteuerung von Renten: Beharrlichkeit der Kläger zahlt sich aus

Der Beharrlichkeit der Kläger ist es auch zu verdanken, dass der Finanzhof jetzt Empfehlungen gegeben hat, wie eine solche rechtswidrige Besteuerungspraxis für Millionen von aktuellen und künftigen Ruheständlern zu verhindern ist.

So dürfen nach Einschätzung der Richter weder der Grundfreibetrag noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in die Berechnung des steuerfreien Anteils der Rente mit einbezogen werden.

All das macht das Urteil zu einer heftigen Klatsche für die Finanzämter und deren obersten Dienstherrn, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Sein Ressort hat sich lange Zeit dagegen verwahrt, dass es eine solche doppelte steuerliche Belastung bei der Rente gebe könnte. Nun wurde das Finanzministerium öffentlich abgewatscht, indem die Richter dem Fiskus mit erfrischender Klarheit eine Änderung der bisherigen Besteuerungspraxis nahelegen. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Doppelbesteuerung der Renten.

Reformen könnten Mindereinnahmen von 90 Milliarden Euro bedeuten

Für die Staatsfinanzen wird das Urteil womöglich weitreichende Folgen haben. Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnten Reformen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung dem Bundeshaushalt Mindereinnahmen in Höhe von schätzungsweise 90 Milliarden Euro zwischen 2020 und 2040 bescheren.

Das lässt sich natürlich auch anders herum formulieren: Durch die Abschaffung der Doppelbesteuerung haben Ruheständler 90 Milliarden Euro mehr in der Tasche. Auch das dürfen sich die unterlegenen Kläger als Erfolg zugutehalten.

Mehr zum Thema Renten: