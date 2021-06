Rente mit 68: Eintrittsalter könnte an Lebenserwartung gekoppelt werden

Kurz vor der Bundestagswahl sorgt ein Vorschlag aus dem Wirtschaftministerium von Peter Altmaier (CDU) für Aufsehen. Die Rente könnte mit Blick auf die steigende Lebenserwartung in der Bevölkerung reformiert werden. Der Vorschlag der Regierungsberater: Renteneintritt erst mit 68 Jahren.

Ansonsten würden "schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025" drohen", warnte der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium anlässlich seines neuen Gutachtens zur Zukunft der Rente am Montag in Berlin. Laut der bisherigen Rentenreform wird die Altersgrenze bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben.

Rente: Eintrittsalter könnte in Zukunft dynamisch geregelt werden

Die Überlegung hinter einer weiteren Anhebung sind denkbar einfach. Wenn Rentner und Renterinnen in Zukunft immer älter werden, muss der Staat auch länger für deren Rente aufkommen. Dafür braucht es auf der anderen Seite Menschen, die länger in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Geschehe dies nicht, müsse die Rente in Zukunft laut dem Beirat mit "stark steigende Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt" gesichert werden.

Das Rentenintrittsalter müsse daher dynamisch an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Das Verhältnis der in Arbeit und in Rente verbrachten Lebenszeit solle konstant bleiben. Gemäß den derzeitigen Prognosen der Lebenserwartung würde mit einer solchen Regel das Rentenalter im Jahr 2042 mit 68 Jahren erreicht, sagte der Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, Axel Börsch-Supan, bei dem die Federführung des Gutachtens lag. Der Beirat betonte in seiner Mitteilung: "Sollte die Lebenserwartung abnehmen, kann auch das Rentenalter sinken."

Rente: Reformvorschlag könnte Wahlkampf durcheinander bringen

Der Vorschlag des Beirats ist nicht neu und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder hohe Wellen in den rentenpolitischen Debatten in Deutschland gesorgt. Kurz vor der Bundestagswahl hat er jedoch das Potential den Wahlkampf durcheinander zu wirbeln. Bisher wurde dieser von der Corona- und der Klimapolitik dominiert.

Die Linke drohte als Reaktion auf das Gutachten des Wissenschaftlichten bereits in Richtung Altmaier. Dieser habe das Gutachten sofort zu kassieren, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow der Deutschen Presse-Agentur. "Sonst beginnt morgen der Rentenwahlkampf". Die Linke werde "mit Zähnen und Klauen die Rechte der Rentnerinnen und Rentner verteidigen". Notwendig wäre eine klare Rentengarantie, die Rentenkürzungen als Folge der Corona-Pandemie verbindlich ausschließe. Sie erwarte, dass sich auch alle SPD-Minister in der Bundesregierung dieser Forderung anschließen, sagte Hennig-Wellsow. (dpa/jas)