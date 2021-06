Von der Leyen: Ungarns Homosexuellen-Gesetz ist "eine Schande"

Mi, 23.06.2021, 12.32 Uhr

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das ungarische Homosexuellen-Gesetz als "Schande" kritisiert. Die EU werde in einem Brief ihren rechtlichen Bedenken Ausdruck verleihen, bevor das Gesetz in Kraft trete, sagte sie in Brüssel.