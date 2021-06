Merkel: "Geschlossenes Signal" mit USA in Richtung Libyen

Mi, 23.06.2021, 17.39 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Teilnahme von US-Außenminister Antony Blinken an der Libyen-Konferenz in Berlin begrüßt. Es sei "sehr wichtig, dass wir ein geschlossenes Signal in Richtung Libyen aussenden", sagte sie an seiner Seite in Berlin.