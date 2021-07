Nord- und Südkorea öffnen Kommunikationskanäle wieder

Di, 27.07.2021, 08.24 Uhr

Nord- und Südkorea nähern sich wieder leicht an. Beide Länder vereinbarten, vor über einem Jahr unterbrochene Kommunikationskanäle wieder zu öffnen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in telefonierten auch wieder miteinander. FILE IMAGES of the inter-Korean hotline at on the South's side of Panmunjom