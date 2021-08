Afghanistan: Taliban rücken nach Kabul vor ++ Regierung kündigt Machtübergabe an

Newsblog Taliban in Kabul: Regierung kündigt Machtübergabe an

Kämpfer der Taliban sind in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgedrungen

Die afghanische Regierung hat eine "friedliche Machtübergabe" angekündigt

Die afghanische Regierung hat eine "friedliche Machtübergabe" angekündigt Die USA evakuieren ihre Botschaft

Die Bundeswehr wird an diesem Montag mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte beginnen

Die radikalislamischen Taliban sind bis an den Stadtrand der afghanischen Hauptstadt Kabul vorgerückt und teilweise auch auf Stadtgebiet vorgedrungen. Ein Sprecher der Islamisten erklärte am Sonntag auf Twitter, ihre Kämpfer hätten Anweisung, an den Stadttoren Halt zu machen und nicht in die Stadt vorzudringen.Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln.

Bewohner von Außenbezirken Kabuls sagten der Nachrichtenagentur AFP jedoch, Taliban-Kämpfer seien bereits im Stadtgebiet. "Es gibt bewaffnete Taliban-Kämpfer in unserer Nachbarschaft, aber es wird nicht gekämpft", sagte ein Bewohner eines östlichen Vororts der Hauptstadt.

Die Islamisten hatten in den vergangenen Tagen eine afghanische Stadt nach der anderen oft kampflos eingenommen. Die Hauptstadt Afghanistans war am Wochenende die letzte noch verbliebene Bastion der Regierungstruppen. Zuvor hatten die Taliban die vorletzte Großstadt Dschalalabad im Osten Afghanistans erobert. Erst am Samstag hatten die Taliban auch die nordafghanische Metropole Masar-i-Scharif unter ihre Kontrolle gebracht. Die Islamisten hatten die Stadt seit rund einer Woche intensiv angegriffen. Bis Juni hatte die Bundeswehr in Masar-i-Scharif ihr Hauptquartier.

Nachrichten am Sonntag, 15. August: Taliban-Sprecher bestätigt Gespräche zu Machtübergabe

11.50 Uhr: Der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid hat der BBC bestätigt, dass es Gespräche mit dem Präsidentenpalast über eine "friedliche Machtübernahme" gebe. Der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, organisiere diese.

Afghanische Regierung kündigt offenbar "friedliche Machtübergabe" an

11.38 Uhr: Die afghanische Regierung hat angesichts der bis an den Stadtrand der Hauptstadt Kabul vorgerückten Taliban eine "friedliche Machtübergabe" angekündigt. "Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben", sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal am Sonntag in einer aufgezeichneten Ansprache. Demnach soll eine "Übergangsregierung" gebildet werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

#Afghanistan‘s Innenminister kündigt offenbar einen Machtübergabe an. #Kabul werde nicht gewaltsam von den #Taliban eingenommen, es werde für Sicherheit gesorgt ⬇️ https://t.co/I3PriAy5TO — Florian Flade (@FlorianFlade) August 15, 2021

Menschen fliehen offenbar aus der Hauptstadt Kabul

11.29 Uhr: Die Leiterin des BBC-Büros Südasien, Nicola Careem, verbreitet via Twitter ein Video, das die Lage in Kabul zeigen soll. Offenbar versuchen viele Menschen, die Stadt zu verlassen - ihr Hab und Gut so gut es geht in und auf Pkw verstaut.

Gridlock on the streets of #Kabul, a population in panic...trying to flee in the face of horrendous uncertainty. Pictures by @MalikMudassir2 pic.twitter.com/A2HVAWpnVg — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 15, 2021

US-Botschaft wird evakuiert

11.13 Uhr: Die USA hatten bereits einige Stunden vor den ersten Meldungen über das Vorrücken der Taliban damit begonnen, ihre Botschaft zu evakuieren. Diese sei zunächst mit einer kleinen Gruppe gestartet worden, aber auch der Großteil des Personals sei zum Abzug bereit, sagten zwei US-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Hubschrauber starten und landen auf dem Gelände der Botschaft. Die USA hatten ihre militärische Präsenz am Flughafen zuvor verstärkt.

Verhandlungen über friedlichen Einmarsch

11.08 Uhr: Die Taliban haben ihre Kämpfer nach eigenen Angaben angewiesen, nicht in die Hauptstadt Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer Erklärung der Islamisten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln. Es gebe bereits Gespräche mit der afghanischen Regierung für eine "friedliche Kapitulation", behaupten die Taliban.

Die Taliban starten einen Angriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Taliban angeblich in drei Bezirke vorgerückt

11.07 Uhr: Die Taliban sind nach eigenen Angaben in drei Randbezirke Kabuls vorgedrungen: Kalakan, Karabagh und Paghman. Es habe bislang keine Kämpfe gegeben. "Niemandes Leben, Eigentum und Würde wird verletzt und das Leben der Bürger Kabuls wird nicht in Gefahr sein", erklärten die Taliban der Nachrichtenagentur AP.

Rettungsflüge für Deutsche am Montag

11.03 Uhr: Die Bundeswehr wird an diesem Montag mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. Mehrere Transportmaschinen vom Typ A400M sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in die afghanische Hauptstadt fliegen und die Menschen in Sicherheit bringen. Fallschirmjäger sollen den Einsatz absichern. Auch die "Bild"-Zeitung und der "Spiegel" hatten vom unmittelbar bevorstehenden Beginn der Evakuierungsaktion berichtet.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Samstag erklärt, sie könne zu operativen Details des Einsatzes keine Auskunft geben. Diese Linie wurde am Sonntag nochmals vom Ministerium bestätigt. Kramp-Karrenbauer hatte angesichts des raschen Vorrückens der Taliban mitgeteilt: "Es hat jetzt absolute Priorität, dass wir die zu Schützenden sicher nach Deutschland bringen."

