Afghanistan: A400M-Flieger gestartet - Evakuierung für Deutsche begonnen

Viel schneller als erwartet haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul erreicht. Am Flughafen der Metropole spielen sich chaotische Szenen ab: Auf Videos ist zu sehen, wie hunderte Personen versuchen, sich in Flugzeuge zu retten, um das Krisengebiet in letzter Minute zu verlassen. Die Evakuierung deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr hat begonnen - doch das Unterfangen könnte schwierig werden.

"Soeben ist der erste A400M aus Wunstorf nach Kabul gestartet", twitterte das Verteidigungsministerium am Montagmorgen. "Wir unterstützen das Auswärtige Amt, um die zu Schützenden aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Fest steht: Es ist ein gefährlicher Einsatz für unsere Soldatinnen und Soldaten."

Evakuierung deutscher Staatsbürger hat begonnen

Bereits in der Nacht zu Montag landeten Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Doha im Golfemirat Katar. Nachdem dieser Flug mit einer US-Maschine durchgeführt wurde, soll die Evakuierung nun von deutschen Soldaten mit Bundeswehr-Militärmaschinen abgesichert werden.

Die Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte sind speziell für solche Einsätze ausgebildet. Auch deutsche Militärpolizisten ("Feldjäger") und Bundeswehrsanitäter sind an dem bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr beteiligt.

Bundeswehrflieger A400M sollen Luftbrücke bilden

Für die Aktion werden Bundeswehrmaschinen vom Typ A400M eingesetzt. Sie sollen in den nächsten Tagen zentraler Bestandteil einer "Luftbrücke" sein. Darüber sollen neben den Botschaftsmitarbeiterinnen und Botschaftsmitarbeiter auch andere deutsche Staatsbürger ausgeflogen werden. Auch Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder Bundesministerien in Afghanistan gearbeitet haben oder noch arbeiten, sollen nach Deutschland gebracht werden.

In den Maschinen des Herstellers Airbus Defence and Space finden bis zu 114 Passagiere Platz, wie die Bundeswehr auf ihrer Homepage schreibt. Die Flugzeuge verfügen über einen besonderen Schutz gegen Angriffe wie etwa durch Raketen. Die Bundeswehr will die Betroffenen aus Afghanistan nun zunächst nach Taschkent im Nachbarland Usbekistan ausfliegen. Von dort aus soll es anschließend mit zivilen Maschinen weiter nach Deutschland gehen.

Bis Sonntag hielten sich Schätzungen zufolge noch mehr als deutsche Staatsbürger in Kabul auf. Unklar war allerdings bis zuletzt, wieviele Ortskräfte zusätzlich evakuiert werden müssen. Gerechnet wird mit einer Zahl im vierstelligen Bereich. Alleine in der staatlichen Entwicklungshilfe waren zuletzt noch 1100 Afghanen in deutschem Auftrag tätig. Zudem halten sind noch tausende ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr oder der Bundesministerien in auf Schutz angewiesen. Auch interessant: Kommentar zum Taliban-Vormarsch: Der Westen ist in Afghanistan gescheitert

Maas: "Operatives Kernteam" bleibt in Afghanistan

Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte am Sonntag an, dass ein "operatives Kernteam" der deutschen Botschaft weiterhin in Kabul bleiben wird: Die Gruppe soll sich am militärisch gesicherten Teil des Flughafens aufhalten, um die Arbeitsfähigkeit der Botschaft zu erhalten und um die weiteren Evakuierungsmaßnahmen begleiten zu können. Das ursprüngliche Botschaftsgebäude wurde bereits geschlossen.

