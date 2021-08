Merkel: "Dramatische Ungerechtigkeit" bei Impfquote in Afrika überwinden

Fr, 27.08.2021, 20.02 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die vergleichsweise niedrige Corona-Impfquote in Afrika als "dramatische Ungerechtigkeit" bezeichnet, die überwunden werden müsse. Sie äußerte sich in Berlin anlässlich einer Konferenz zur G20-Initiative "Compact with Africa".