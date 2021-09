11. September 2001: Ein Rettungshelfer zwischen den Trümmern des World Trade Centers

Mi, 01.09.2021, 07.15 Uhr

Am 11. September 2001 eilte Al Kim zum World Trade Center in New York, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen, nachdem zwei entführte Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme gerast waren - nicht wissend, dass diese kurz vor dem Einsturz standen.