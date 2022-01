Rente mit 63 ist möglich: So gehen Sie ohne Abzüge in den Ruhestand

Wer ohne Abzüge mit 63 in Frührente gehen will, muss zahlreiche Voraussetzungen erfüllen. Lesen Sie hier, welche entscheidend sind.

Das Wort "Frührente" kann für verschiedene Arten von Renten stehen. Einen Überblick erhalten Sie in diesem Video.

Altervorsorge Ohne Abzüge: So machen Sie die Rente mit 63 möglich

Die Rente mit 63 wird immer beliebter: Viele Menschen träumen davon, zeitiger in den Ruhestand zu gehen

Möglich machen kann das die Rente mit 63

Hier erfahren Sie, was Sie dafür tun müssen

So viel wie möglich vom Ruhestand genießen, bedeutet für viele Menschen auch so früh wie möglich in Rente zu gehen. Doch wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem Beruf ausscheiden möchte, muss einiges beachten. Wer überhaupt Frührente beantragen kann und wer mit welchen Abzügen rechnen muss, lesen Sie im Überblick.

Welche Arten von Frührente gibt es?

Der Begriff "Frührente" an sich ist etwas irreführend. Häufig ist mit Frührente die "Rente mit 63" gemeint, die im Beamtendeutsch wiederum als "Altersrente für besonders langjährig Versicherte" bezeichnet wird. Es gibt aber auch andere Bedingungen unter denen man früher als das Regelalter in Rente gehen kann. Dabei handelt es sich dann aber meistens um eine Erwerbsminderungsrente. Lesen Sie hier: Diese Berufe gehen besonders früh in Rente.

Zudem gibt es bestimmte Berufsgruppen wie Beschäftigte bei der Feuerwehr oder im Bergbau, die aufgrund hoher Arbeitsbelastung einen niedrigeres Renteneintrittsalter haben. Lesen Sie hier: Rentenerhöhung für 2022 erwartet.

Wie funktioniert die "Rente mit 63"?

Die "Rente mit 63" funktioniert ohne Abzüge tatsächlich nur für Personen, die vor 1953 geboren sind. Denn für die Jahrgänge danach wird das Renteneintrittsalter von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Diese Grenze gilt dann für alle, die ab 1964 geboren sind. Für sie müsste es dann korrekterweise "Rente mit 65" heißen.

Egal ob mit 63 oder 65 die zweite Voraussetzung, um ohne Abzüge in Frührente gehen zu können, ist die Anzahl der Versicherungsjahre. Wer 45 Jahre und damit eben "besonders langjährig" rentenversichert ist, bekommt die volle Altersrente. Für die Anzahl der Versicherungsjahre zählt nicht nur jeder Monat, in dem man einer regulären Arbeit nachgegangen ist. Es zählen beispielsweise auch Monate, in denen man freiwillig in die Rentenversicherung einbezahlt hat. Weiterhin kann angerechnet werden:

Freiwilliges soziales Jahr, Wehr- und Zivildienst

Kindererziehungszeit bis zum zehnten Lebensjahr

Pflegezeit eines Angehörigen

Auch Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Zeiten in denen Krankengeld gezahlt wurde, werden unter bestimmten Voraussetzungen einberechnet

Wer einen sorgenfreien Ruhestand genießen will, sollte seine Rente gut planen. Foto: Stephan Scheuer / dpa

Wie funktioniert die Frührente mit Abzügen?

Es gibt auch die Möglichkeit in Frührente zu gehen, wenn man nur 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Dann gilt man aber "nur" als "langjährig versichert" und muss mit Abzügen rechnen. Für jeden Monat, den man vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht, wird die Rente um 0,3 Prozent gekürzt. Insgesamt ist die maximale Kürzung aber auf 14,4 Prozent gedeckelt.

Die Rente wird bei einem frühzeitigen Ruhestand zusätzlich zu den prozentualen Kürzungen weiter vermindert. Denn in den bis zur Regelaltersgrenze fehlenden Monaten, wird dann kein Pflichtbeitrag mehr in die Rentenversicherung eingezahlt. Die Erhöhung der Rente durch diese Beiträge bleibt also aus.

Die Abzüge bleiben die komplette Rentenzeit über bestehen und werden nicht hochgestuft, wenn der Beitragsempfänger die Regelaltersgrenze erreicht.

Allerdings gibt es die Möglichkeit, diese Abzüge mittels freiwilliger Zahlungen im Vorhinein ganz oder teilweise auszugleichen. Zum Beispiel würde bei einer Bruttorente von 800 Euro im Monat in den alten Bundesländern und einem Jahr vorzeitigem Rentenbeginn die Rentenminderung 3,6 Prozent oder 28,80 Euro betragen.

Zum vollen Ausgleich dieser Minderung müsste ein Betrag von rund 6750 Euro in die Rentenversicherung eingezahlt werden. Derartige Ausgleichszahlungen können ab dem 50. Lebensjahr geleistet werden.

Wie beantrage ich Frührente?

Generell muss jede gesetzliche Rente beantragt werden, damit die Auszahlung beginnt. Wenn die Voraussetzungen für eine Frührente erfüllt sind, empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) den Antrag mindestens drei Monate vor dem geplanten Beginn der Rente zu stellen.

Rente in Deutschland - Fakten und Geschichte

System: Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip.

Die funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip. Renten-Arten: Es gibt noch die Grund-, die Erwerbsminderungs- und die Hinterbliebenenrente .

Es gibt noch die . Ausnahmen : Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit.

: Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit. Finanzierung: Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich umlagenfinanziert .

Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich . Probleme: Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend älter werdenden Bevölkerung in Deutschland.

Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend in Deutschland. Drei Säulen: Die Altersvorsorge in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge.

Die in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge. Ursprung: Sie wurde am 22. Juli 1889 unter Reichskanzler Otto von Bismarck offiziell eingeführt.

Dafür werden auf jeden Fall die Rentenversicherungsnummer, ein Ausweis oder eine Geburtsurkunde, die Steueridentifikationsnummer, ein Nachweis über Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine internationale Kontonummer benötigt. Dazu kommen weitere individuelle Nachweise, über die die DRV auf ihrer Homepage informiert. (jas mit dpa)

