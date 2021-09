Angela Merkel sorgt für Eklat im Bundestag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident gelobt. "Wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen", sagte Merkel nach einem gemeinsamen Besuch mit Laschet in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten Nordrhein-Westfalens..

Die Ankündigung auf der Tagesordnung liest sich lapidar: Eine „Debatte zur „Situation in Deutschland“ ist da eingeplant für die 239. und wahrscheinlich letzte Sitzung des Bundestags in der laufenden Wahlperiode. Das Parlament kommt am Dienstag noch einmal zusammen, um zu entscheiden, was noch zu entscheiden ist. Der Ganztagsanspruch für Grundschulkinder soll beschlossen werden, neue Corona-Regeln und der Aufbaufonds für die Flutgebiete.

Doch von einem einmütigen Abarbeiten der Aufgaben, vielleicht sogar einem versöhnlichen Abschluss der Legislatur, ist an diesem Tag wenig zu sehen. Denn vor den Sachthemen steht der Wahlkampf. Den Auftakt macht die Amtsinhaberin: Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzt ihren wohl letzten Auftritt im Plenum, zunächst, um noch einmal hervorzuheben, was aus ihrer Sicht die Erfolge der letzten vier Jahre waren.

Den Kohleausstieg nennt die Kanzlerin, den Digitalpakt Schule, das Bemühen um gleichwertige Lebensverhältnisse und die Fortschritte in der Digitalisierung insgesamt – wofür sie Lacher erntet von der Opposition.

Bundestagsdebatte: Merkel warnt vor einem Linksbündnis

Vor allem aber macht Merkel Wahlkampf für ihre in den Umfragen zuletzt tief gesunkene Partei – und nutzt das Rednerpult, um wie zahlreiche andere Unionspolitiker in den vergangenen Tagen vor einer Regierungsbeteiligung der Linkspartei in einem Mittel-Links-Bündnis zu warnen. Die kommende Wahl sei eine Richtungswahl, sagt die Kanzlerin: „Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert.“

Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Wahl zwischen SPD und Grünen, die die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nähmen oder zumindest sie nicht ausschließen würden, oder eine von CDU und CSU geführter Bundesregierung unter einem Kanzler Armin Laschet. Und diese sei „der beste Weg für unser Land“.

Merkel: „Meine Güte, was eine Aufregung“

Im Plenum ist die Empörung groß über die Wahlkampfrede der Kanzlerin. Und die reagiert unerwartet deutlich: „Meine Güte, was für eine Aufregung“, sagt Merkel. „Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestages und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen.“

Es ist nicht die letzte Wahlkampfrede an diesem Tag. Auf Merkel folgt, nach Alice Weidel, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Auch Annalena Baerbock und Armin Laschet sollen sprechen. Die letzte Sitzung dieses Bundestags wird zur Bühne auch für den oder die nächste Kanzlerin.

