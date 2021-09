Bundestagswahl 2021: Hochrechnungen aktuell, Wahlergebnisse & Prognosen

Die Stimmen der Bundestagswahl 2021 werden ausgezählt

Die Hochrechnungen sehen knappes Rennen zwischen Union und SPD

Hier finden Sie im Laufe des Wahlabends alle Hochrechnungen und die Wahlergebnisse

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Rund 60 Millionen Wahlberechtigte haben über die neue Zusammensetzung des Parlaments abgestimmt. Je nachdem, wie die Bundestagswahl endgültig ausgeht, könnte es zu einem deutlichen Regierungswechsel kommen: In den letzten Umfragen sah es so aus, als würde die SPD stärkste Kraft im Bund werden. Damit hätten die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz eine reelle Chance, die nächste Bundesregierung anzuführen und den Kanzler zu stellen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch auch die Union könnte, gemeinsam mit FDP und Grünen, laut aktuellen Berechnungen eine Stimmmehrheit für die sogenannte "Jamaika-Koalition" haben. Klar ist jedenfalls: Erstmals seit der Zeit Konrad Adenauers wird es wohl im Bund ein Dreierbündnis als Koalition geben. Ersten Hochrechnungen zufolge wird es ein spannender Wahlabend werden: Union und SPD liegen nahezu gleichauf, noch ist nicht gewiss, wer als stärkste Kraft hervorgeht.

Die Grafiken in diesem Artikel geben den aktuellen Stand der derzeitigen Hochrechnungen und später den Auszählungsstand wieder. Das vorläufige amtliche Ergebnis wird der Bundeswahlleiter in der Nacht bekannt geben.

Erste Hochrechnung der Bundestagswahl 2021

ARD und ZDF haben um 18.45 Uhr jeweils eine erste Hochrechnung zur Bundestagswahl veröffentlicht. Darin zeichnet sich ein sehr enges Rennen zwischen SPD und Union ab. Die Wahlbeteiligung könnte dieses Mal wohl nur marginal höher liegen als 2017. Laut erster ARD-Prognose stimmten 76 Prozent der Wahlberechtigten ab, laut ZDF-Angaben 78 Prozent. Vor vier Jahren betrug die Wahlbeteiligung 76,2 Prozent.

Union SPD Grüne FDP AfD Linke Sonstige ARD/Infratest Dimap 24,5 25,5 13,8 11,7 10,9 5,0 8,6 ZDF/Forschungsgruppe Wahlen 24,6 25,7 14,4 11,7 10,7 5,0 7,9

Die Daten beziehen sich auf die aktuellste Hochrechnung der beiden Sender bzw. Umfrageinstitute.

Bundestagswahl: Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnis

Die zukünftige Sitzverteilung im Bundestag hängt nicht nur davon ab, wie viele Zweitstimmen die Parteien bundesweit erhalten haben – sondern auch davon, wie viele Direktmandate sie in den 299 Wahlkreisen über die Erststimmen gewinnen konnten. Wie viele Abgeordnete von Union, SPD, Grünen, FDP, Linke und AfD im 20. Bundestag sitzen werden – und welche Partei in welcher Region besonders stark ist, können Sie in unserer Interaktiv-Grafik sehen.

Doch wer hat am Wahlabend am meisten Stimmen dazugewinnen können? Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 werden einige Parteien deutlich Wähler verloren oder gewonnen haben. Wer profitierte und wer nicht? Die Grafik zeigt die prozentualen Gewinne und Verluste bei der Wahl 2021.

Bundestagswahl: Diese Koalitionen sind rechnerisch möglich

Die Wählerinnen und Wählern konnten am Wahltag bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Wie die nächste Bundesregierung aussieht, steht mit dem Ergebnis am Abend aber noch nicht fest: Vielmehr müssen die Parteien nach der Wahl miteinander verhandeln – und das kann sich schon mal ziehen. Die aktuelle Regierung wurde beispielsweise erst am 14. März 2018 vereidigt, fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl.

Der Koalitionsrechner zeigt, welche Bündnisse auf Basis der aktuellen Umfrageergebnisse eine Mehrheit im Bundestag haben könnten. Lesen Sie dazu auch: Welche Koalitionen sind realistisch?

Welche Partei konnte welchen Wahlkreis für sich entscheiden? verfolgen Sie die Auszählung in diesem Ergebnisticker.

(bml)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de