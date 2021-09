China will keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen

Mi, 22.09.2021, 12.35 Uhr

Im Kampf gegen die Erderwärmung wird China nach Angaben von Staatschef Xi Jinping keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. Er äußerte sich in einer Videobotschaft zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.