Bundestagswahl 2021 in Hessen: Ergebnis und Hochrechnung

4,3 Millionen Menschen sind in Hessen wahlberechtigt und können somit am 26. September über den neuen Bundestag abstimmen. Insgesamt leben in dem Land 6,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Hessen damit das fünftgrößte Bundesland in Deutschland. Das schlägt sich auch auf die Zahl der Wahlkreise nieder. Insgesamt gibt es 22 in dem Bundesland.

Das ist das Ergebnis der Bundestagswahl in Hessen

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Hessen wird nach der Auszählung am 26. September hier veröffentlicht. Bis dahin zeigt die untenstehende Grafik die aktuellen bundesweiten Zustimmungswerte für die Parteien.

Über die Erststimmen können in Hessen 22 Politiker ein Direktmandat für den Bundestag erlangen. Für das Ergebnis der Parteien insgesamt ist aber die Zweitstimme entscheidend – über sie können auch nicht direkt gewählte Bewerber und Bewerberinnen über die Landesliste in das Parlament einziehen.

Welche Parteien stehen in Hessen zur Wahl?

Damit eine Partei in der rechten Spalte des Stimmzettels – also per Zweitstimme – wählbar ist, muss eine Landesliste mit den Kandidaten vorher zugelassen worden sein. In Hessen sind das 23 Parteien:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler

Piratenpartei Deutschland

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

diePinken/BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

