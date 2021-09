Bundestagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt: Ergebnisse und Hochrechnung

Berlin Bei der Bundestagswahl am 26. September geben auch die Menschen in Sachsen-Anhalt ihre Stimme ab. Alle Ergebnisse finden Sie dann hier.

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

In Juni diesen Jahres wählte Sachsen-Anhalt bereits einen neuen Landtag. Nun steht die Bundestagswahl auf den Programm. Insgesamt geben dann rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab.

In Sachsen-Anhalt gibt es insgesamt neun Wahlkreise. Am 26. September dürfen die Wählerinnen und Wähler hier zwei Kreuze machen, um ihre politischen Vertreter zu wählen. Sobald es erste Hochrechnungen, Prognosen und Ergebnisse für Sachsen-Anhalt gibt, finden Sie diese hier. Davor zeigt die Grafik den aktuellen Stand der bundesweiten Umfragen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt: Diese Parteien treten an

In Sachsen-Anhalt treten insgesamt 19 Parteien zur Wahl an. Darunter unter anderem auch Kleinstparteien wie "Die Urbane" oder die "Gartenpartei".

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

Freie Wähler

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Gartenpartei (Gartenpartei)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Volt Deutschland (Volt)

Ministerpräsident Haseloff ruft zu Stimmabgabe auf

Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff (CDU) warb bereits bei Wählerinnen und Wählern dafür, am 26. September ihre Stimme abzugeben. Jeder und jede Wahlberechtigte entscheide mit den eigenen beiden Stimmen am Sonntag mit, wie die Zukunft in Deutschland gestaltet werde, hieß es in dem gemeinsamen Wahlaufruf mit Landtagspräsident Gunnar Schellenberger.

Diese Spitzenkandidaten und -kandidatinnen treten an

Für die CDU steht Heike Brehmer (Wahlkreis Harz) auf dem ersten Listenplatz. Die AfD wählte Martin Reichardt (Burgenland, Saalekreis) als Spitzenkandidaten, die Linke stellte Jan Korte (Anhalt) auf und die SPD Karamba Diaby (Halle). Auf Platz eins der Landesliste der FDP steht Marcus Faber (Altmark) und die Grünen wählten Steffi Lemke (Dessau, Wittenberg).

