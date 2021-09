Interview Juncker lüftet Angela Merkels Erfolgsgeheimnis in Europa

Am 22. November 2005 wird Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt. Nach der diesjährigen Bundestagswahl geht die Ära “Merkel” zu Ende. Eine Bilanz ihrer Amtszeit.

16 Jahre Angela Merkel: die Bundeskanzlerin in Zahlen

Brüssel. Keiner kennt die Kanzlerin auf EU-Ebene so gut wie Jean-Claude Juncker. Hier erzählt er: Wie war Merkel in Brüssel, was bleibt von ihr?