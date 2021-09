SSW - Südschleswigscher Wählerverband: Was für eine Partei ist das?

Zum ersten Mal seit 60 Jahren hat der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) wieder an einer Bundestagswahl teilgenommen – und kann direkt mit einem Abgeordneten in das Parlament einziehen. Möglich ist das, weil die Fünf-Prozent-Hürde für die Partei nicht gilt.

Die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen wurde vom Bundeswahlausschuss im Juli dieses Jahres der Rechtsstatus einer Partei einer nationalen Minderheit zugesprochen. Das bedeutet, dass sie für einen Einzug in den Bundestag nur so viele Stimmen gewinnen muss, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht.

Stefan Seidler als fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag

Nach Schätzungen der Partei waren das rund 45.000 bis 50.000 Zweitstimmen, die Rechnung ist nun aufgegangen. Sogar etwas mehr als 55.000 Wähler und Wählerinnen setzten ihr Kreuz beim SSW. In das Parlament einziehen wird nun als fraktionsloser Abgeordneter der Flensburger Stefan Seidler, ein Vertreter der dänischen Minderheit.

Der SSW ist seit Jahrzehnten in Schleswig-Holstein im Landtag sowie in vielen Kommunalparlamenten vertreten. Die Partei war außerdem von 2012 bis 2017 an der Landesregierung beteiligt. Der Grund für den Wieder-Antritt des SSW bei der diesjährigen Bundestagswahl war nach Angaben der Partei, dass der Norden und auch Minderheiten in Berlin häufig zu kurz kämen.

SSW zog zuletzt 1949 in den Bundestag ein

Der SSW wolle nun, wie es heißt, wieder seine Stimme „als humane, soziale, umweltbewusste und regionale Alternative für die Minderheiten und Bürgerinnen und Bürger des Landes Schleswig-Holstein“ erheben.

Zuletzt saß der SSW nach der Bundestagswahl 1949 für eine Legislaturperiode im Bundestag. Seit 1961 ist die Partei jedoch nicht mehr bei einer Bundestagswahl angetreten. Immer wieder wurde seitdem über den Wieder-Antritt diskutiert, erst 2020 stimmte man beim Parteitag mehrheitlich für die Teilnahme an der Wahl 2021.

(csr/dpa)

