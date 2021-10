Bundestagswahl: Merz wirft CDU schwere Fehler vor ++ Grüne und Union treffen sich

Die SPD hat die Bundestagswahl 2021 gewonnen

Union und Grüne wollen sich am kommenden Dienstag zu Sondierungen treffen

In der Union gibt es wohl schon Streit um das Verhandlungsteam

In Berliner Wahllokalen hat es fiktive vorläufige Wahlergebnisse gegeben

SPD-Chef Walter-Borjans hat Unions-Kanzlerkandidat Laschet heftig attackiert

Annalena Baerbock kündigt Gespräche von Grünen und SPD an

Berlin. Seit dem 26. September ist es offiziell: Die SPD hat mit Olaf Scholz die Bundestagswahl 2021 gewonnen. Mit 25,7 Prozent haben die Sozialdemokraten mehr Zuspruch als die CDU/CSU erhalten. Die Union konnte mit Kanzlerkandidat Armin Laschet nur 24,1 Prozent erzielen - es handelt sich um das schlechteste Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl. Die Grünen mit Annalena Baerbock sind mit 14,8 Prozent der Stimmen die drittstärkste Kraft im Bundestag.

Ergebnis der Bundestagswahl 2021:

SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Die Linke Sonstige 25,7 24,1 14,8 11,5 10,3 4,9 8,7

299 von 299 Wahlkreisen sind ausgezählt. Die Daten stammen vom Bundeswahlleiter (Stand 4.30 Uhr) und sind in Prozent angegeben.

Die Koalitionsgespräche laufen aktuell auf Hochtouren: Olaf Scholz schlägt eine Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP vor. Derweil warb Armin Laschet bis zuletzt für eine Jamaika-Koalition. Allerdings wächst die Kritik an Laschet ungemein. So wären nicht nur 68 Prozent der Bürger laut einer YouGov-Umfrage für seinen Rücktritt - selbst aus den eigenen Reihen werden Rücktrittsforderungen laut. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann zufolge stehe die Partei vor einer "existenziellen Frage". Laut Markus Söder (CSU) habe Olaf Scholz (SPD) die besten Kanzlerchancen. Alle wichtigen Hintergrund-Infos und Nachrichten zur Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

Bundestagswahl-News von Freitag, 1. Oktober: Merz rechnet mit eigener Partei ab: "CDU ist denkfaul geworden"

1.38 Uhr: Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat seiner Partei nach der verlorenen Bundestagswahl ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. "Die CDU ist denkfaul geworden", sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Sie habe sich viele Jahre auf den Apparat der Regierung gestützt. "Die Union hat das thematische Arbeiten verlernt. Das gilt für ihre inhaltliche Ausrichtung wie auch für ihre Präsenz bei den Themen und den Menschen." Das müsse jetzt wieder erarbeitet werden - "egal, ob in der Regierung oder in der Opposition".

Die CDU habe in den langen Jahren der Regierungsverantwortung viel an Profil und Inhalt aufgegeben, kritisierte Merz. "Ich habe mich zweimal als Parteivorsitzender beworben, um die Partei inhaltlich-strategisch wieder stärker auszurichten. Aber das ist vergossene Milch. Es ist, wie es ist. Wir sind da, wo wir sind."

Merz machte deutlich, dass er kein drittes Mal für den Parteivorsitz kandidieren will. "Ich habe mich zweimal um den Parteivorsitz beworben, jeweils mit Unterstützung einer überwältigenden Mehrheit der CDU-Mitglieder, die auch weiterhin ungebrochen ist. Trotzdem hat der Parteitag zweimal anders entschieden", sagte er. "Mein Bedarf an streitigen Abstimmungen gegen das Establishment ist gedeckt."

Er richte sich jetzt darauf ein, "ein normaler und hoffentlich guter Abgeordneter zu sein", sagte Merz. "Ich werde mich sehr intensiv um meinen Wahlkreis kümmern und in Berlin solide Parlamentsarbeit machen."

Bundestagswahl-News von Donnerstag, 30. September: "Spiegel": Streit zwischen Merz und Brinkhaus

22.27 Uhr: Der Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (beide CDU) sind nach der schweren Niederlage der Union heftig aneinandergeraten. Wie der "Spiegel" berichtete, war Anlass der Plan von Brinkhaus, sich erneut zum Fraktionsvorsitzenden wählen zu lassen, statt zunächst temporär im Amt zu bleiben.

Merz warf Brinkhaus dem Bericht zufolge in einer vertraulichen Runde am Dienstagnachmittag vor, mit seinem Vorhaben der Partei zu schaden. Die Union habe gerade größere Probleme, als sich tagelang mit einer Wiederwahl von Brinkhaus zu beschäftigen. Auch Brinkhaus soll demnach emotional geworden sein. Er wolle sich nicht einschüchtern lassen, soll Brinkhaus entgegnet haben – die Kritik sei "lächerlich". Daraufhin knallte Merz dem Bericht zufolge ein mit Orangensaft gefülltes Glas auf den Tisch.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz am 29. September 2021 zu Gast in der Funke Zentralredaktion in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

An der Runde nahmen demnach auch Parteichef Armin Laschet, der Außenpolitiker Norbert Röttgen, Gesundheitsminister Jens Spahn und der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Landesgruppe in der Unionsfraktion, Günter Krings, teil. Der Nachrichtenagentur dpa wurde der Ablauf im Wesentlichen bestätigt.

Ampel-Koalition - Diese Politiker könnten die Minister werden

21.01 Uhr: Über Personalfragen wird eigentlich zuletzt entschieden – doch bei SPD, Grünen und FDP gibt es längst Spekulationen über künftige Minister. Lesen Sie hier, welche Politiker einen Ministerposten ergattern könnten.

Grüne drücken bei Sondierungen aufs Tempo

19.44 Uhr: Die Grünen wollen die bevorstehenden Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl möglichst schnell abschließen. Alle Beteiligten wollten, „dass sich das nicht ewig lange hinzieht“, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Donnerstag nach der konstituierenden Sitzung der Bundestagsfraktion in Berlin. „Wir wollen möglichst schnelle Sondierungen, um herauszufinden, kann das was werden. Und dann soll in die Tiefe verhandelt werden.“

Die Grünen wollen am Freitag mit der FDP, am Sonntag mit der SPD und am Dienstag mit der Union über eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sprechen. Zu den internen Diskussionen in der Union sagte Co-Fraktionschef Anton Hofreiter: „Es ist nicht unsere Aufgabe, uns um die Machtverhältnisse in der Union zu kümmern.“

Spitzenkandidat der CDU fordert Aufarbeitung des Berliner Wahlchaos

18.25 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner fordert eine schonungslose Aufarbeitung der Berliner Wahlpannen vom vergangenen Sonntag. Ein derartiges Wahldesaster, "was es noch nie gab, was peinlich für Berlin ist", dürfe sich niemals wiederholen, sagte Wegner kurz nach seiner Wahl zum CDU-Fraktionschef am Donnerstag.

Es seien noch viele Fragen offen, die die Innenverwaltung beantworten müsse, sagte er. Am Wahlabend sei "das ganze Chaos der letzten fünf Jahre von Rot-Rot-Grün noch einmal deutlich geworden".

CDU präsentiert zehnköpfiges Sondierungsteam - Kritik von der CSU

17.53 Uhr: Die CDU hat für die kommenden Sondierungsgespräche mit den Grünen und der FDP ein zehnköpfiges Verhandlungsteam präsentiert. Neben Partei-Chef Armin Laschet, Ziemiak sowie Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sollen der Gruppe die fünf Parteivizes Julia Klöckner, Silvia Breher, Volker Bouffier, Jens Spahn und Thomas Strobl angehören. Auch die Ministerpräsidenten Daniel Günther und Reiner Haseloff sollen dabei sein. Günther führt in Schleswig-Holstein ein Jamaika-Bündnis, Haseloff hat in Sachsen-Anhalt gerade erst eine Koalition mit SPD und FDP gebildet.

Aus CSU-Kreisen hieß es, es gebe Unverständnis über das "Riesen-Sondierungsteam" der CDU. Die "Rheinische Post" berichtete, es herrsche in der CSU großes Kopfschütteln über schwierige Absprachen mit der CDU. Für die CSU sollen neben Parteichef Markus Söder CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Markus Blume, CSU-Vize Dorothee Bär und der parlamentarische Geschäftsführer der Landesgruppe, Stefan Müller, verhandeln.

AfD-Fraktion bleibt bei Doppelspitze: Gauland stützt Weidel

16.47 Uhr: Nach einer kontroversen Debatte hat die neue AfD-Fraktion entschieden, dass auch künftig zwei Vorsitzende an der Spitze der Fraktion stehen sollen. Ein Antrag zur Abkehr von diesem Prinzip, der sich nach Ansicht von Beobachtern vor allem gegen die bisherige Co-Vorsitzende Alice Weidel richtete, erhielt am Donnerstag nach Angaben aus Fraktionskreisen keine Mehrheit.

Strittig ist noch die Wahlordnung. Einige Mitglieder der neuen Fraktion wollen nicht, dass sich die beiden Spitzenkandidaten - Weidel und Parteichef Tino Chrupalla - gemeinsam als Fraktionsvorsitzende zur Wahl stellen. Auch der Co-Parteivorsitzende Jörg Meuthen hatten sich gegen eine solche Abstimmung im Doppelpack ausgesprochen. Unterstützung für diese Lösung kam dagegen vom scheidenden Vorsitzenden Alexander Gauland. Er betonte, er habe mit Weidel als Co-Fraktionschefin sehr gut zusammengearbeitet.

Sondierungen zwischen Union und Grünen am Dienstag

15.14 Uhr: Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich Grüne und Union zu Sondierungsgesprächen am Dienstag verabredet. Das will unter anderem das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) aus Regierungskreisen erfahren haben. "Natürlich stehen wir zu Gesprächen bereit", sagte Vize-Parteichefin und Agrarministerin Julia Klöckner dem RND.

CDU-Generalsekretär Paul Zimiak bestätigte bei einer Pressekonferenz, dass die Grünen ein Gesprächsangebot seitens der Union angenommen hätten. Im Präsidium habe es eine große Mehrheit für die Sondierungen am Dienstag gegeben. "Ja es gab auch im Präsidium andere Stimmen, die gesagt haben: 'Nein jetzt müssen erstmal die anderen sprechen'", sagte Zimiak. Das müsse auch so offen gesagt werden. Es sei auch bekannt, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer eine andere Sicht auf die Dinge habe als Laschet.

Die Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock haben das Angebot der Union zu Sondierungsgesprächen am Dienstag angenommen. Foto: Filip Singer / Getty Images

CDU betont Interesse an einer schnellen Regierungsbildung

14.33 Uhr: In der CDU wird vor dem Hintergrund der anstehenden Gespräche mit Grünen und FDP das Interesse an einer raschen Regierungsbildung betont. Die CDU wolle keine Minuten verlieren, um eine "Zukunftskoalition für Deutschland zu entwickeln", war am Donnerstag aus der Partei zu hören. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wollte am Nachmittag (15.00 Uhr) in diesem Zusammenhang über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Aus der CDU hieß es weiter, der Termin für die Sondierungen sollte in jedem Fall bereits am Wochenende stattfinden, nachdem FDP und Grüne sich am Freitag abgestimmt hätten. Diese Reihenfolge respektiere die CDU, auch angesichts des Ergebnisses der Bundestagswahl.

FDP geht mit zehnköpfigem Team in die Sondierungen

13.34 Uhr: Die FDP wird ein zehnköpfiges Team in die Gespräche über eine Beteiligung an der neuen Bundesregierung schicken. An der Spitze stehen nach Parteiangaben vom Donnerstag der Bundesvorsitzende Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing. Aufgrund eines "kleinen operativen Eingriffes", der wegen des Wahlkampfes verschoben worden sei, könne Parteivize Wolfgang Kubicki zunächst nicht an Gesprächen teilnehmen. Zu den Verhandlern zählen noch Marco Buschmann, Nicola Beer, Johannes Vogel, Lydia Hüskens, Bettina Stark-Watzinger, Michael Theurer, Harald Christ und Moritz Körner. Die nächste Gesprächsrunde sollte am Freitag mit den Grünen stattfinden.

CSU-Team für Vorsondierungen steht - Noch keine Festlegung bei der CDU

11.53 Uhr: Vor den ersten Treffen der Union mit FDP und Grünen über eine Regierungsbildung hat die CSU ihre Teilnehmer benannt. Das Team der CDU stand zunächst noch nicht fest, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Parteikreisen erfuhr. Von Seiten der CSU nehmen demnach Parteichef Markus Söder, Generalsekretär Markus Blume, Parteivize Dorothee Bär, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie der parlamentarische Geschäftsführer der Landesgruppe, Stefan Müller teil.

Spahn will Abschluss von Jamaika-Sondierungen bis Mitte Oktober

11.00 Uhr: Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Jens Spahn hat einen Abschluss von Sondierungen über eine mögliche Regierungsbeteiligung der Union bis Mitte Oktober gefordert. Es müsse "bis Mitte Oktober auch klar sein, wohin die Reise geht", sagte Spahn am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Das darf jetzt nicht über Wochen gehen." Er ging davon aus, dass es "rund um dieses Wochenende" bereits, Dreier-Gespräche mit Union, FDP und Grünen geben werde.

Erste Sondierungsgespräche mit den möglichen Partnern in einer Jamaika-Koalition zu führen, "schaffen wir jetzt schnell", sagte Spahn, der in der scheidenden Regierung Bundesgesundheitsminister ist. "Das ist ja keine Raketenwissenschaft". Aus Unionskreisen hieß es am Donnerstag, ein erstes Gespräch von CDU und CSU mit der FDP sei Sonntagabend geplant. Mit den Grünen solle Anfang kommender Woche gesprochen werden.

Spahn bekräftigte die Forderung, dass sich die CDU nach dem Wahldebakel vom Sonntag erneuern müsse. Dies gelte sowohl inhaltlich als auch personell, sagte er. Für ihn sei klar, "dass jetzt auch die Generation nach Angela Merkel in Verantwortung kommen muss". Denn es gehe darum, die Partei für die nächste Wahl 2025 aufzustellen, damit sie nicht wieder 50 Abgeordnete im Bundestag verliere.

Unionskreise: Treffen von Union und FDP am Sonntagabend

10.27 Uhr: Die Unionsspitze will an diesem Sonntagabend mit Vertretern der FDP über Chancen für eine mögliche gemeinsame Jamaika-Regierung mit den Grünen beraten. Aus Unionskreisen hieß es am Donnerstag, die Parteichefs von CDU, CSU und FDP, Armin Laschet, Markus Söder und Christian Lindner, hätten am Mittwochabend festgelegt, dass man sich am Sonntagabend um 18.30 Uhr treffen wolle. Die Teilnehmer der Delegationen sollten im Laufe des Donnerstags festgelegt werden. Auch Gespräche mit den Grünen seien verabredet worden, diese seien zu Beginn der kommenden Woche geplant.

AfD-Bundestagsfraktion verliert möglicherweise erstes Mitglied

10.06 Uhr: Die neue AfD-Bundestagsfraktion hat möglicherweise bereits eines ihrer eigentlich 83 Mitglieder verloren. Nach einer turbulenten ersten Fraktionssitzung verließ der nordrhein-westfälische Abgeordnete Matthias Helferich am Mittwochabend die Versammlung. Er werde "vorerst kein Mitglied der Fraktion", hieß es aus Fraktionskreisen. Denkbar sei aber, dass er einen Gaststatus beantrage, was eingeschränkte Rechte in der Fraktion zur Folge hätte.

Helferich hatte sich 2017 in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als 2das freundliche Gesicht des NS" bezeichnet, wie ein vom WDR veröffentlichter Screenshot zeigt. Der AfD-Politiker aus Dortmund erwähnte in dem Chat demnach auch Kontakte in die Neonazi-Szene der Stadt. Sein bürgerliches Image pflege er nur zum Schein.

Der AfD-Bundesvorstand hatte Anfang August beschlossen, Helferich seines Amtes als stellvertretender NRW-Landesvorsitzender zu entheben und ihn mit einer Ämtersperre zu belegen. Der Ko-Parteivorsitzende Jörg Meuthen war zugleich damit gescheitert, auch ein Parteiausschlussverfahren gegen Helferich anzustrengen.

NRW übernimmt Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz

10.00 Uhr: Nordrhein-Westfalen übernimmt am 1. Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Das Gremium trifft sich mehrmals im Jahr, um gemeinsame Positionen und die Interessenvertretung der Länder gegenüber dem Bund abzustimmen. Der Vorsitz wechselt turnusmäßig jährlich im Oktober. Nordrhein-Westfalen übernimmt ihn von Berlin. Seit Gründung der MPK im Jahr 1954 hat Düsseldorf damit zum sechsten Mal den Vorsitz inne.

Die nächste Jahreskonferenz ist vom 20. bis 22. Oktober auf dem Petersberg bei Bonn angesetzt. Ein zentrales Thema der MPK wird erneut die Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Die Konferenz wird aller Voraussicht nach noch von dem scheidenden NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) geleitet werden. Der Kanzlerkandidat der Union hatte angekündigt, seine Ämter in NRW, unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl, abzugeben. Ein konkretes Datum für diesen Schritt hat er bislang aber noch nicht angekündigt.

Maischberger: CDU-Politiker nennt Wahlergebnis ein "Desaster"

8.37 Uhr: Die CDU hat eine historische Wahlschlappe eingefahren - auch wenn manch einer in der Union sich noch schwer damit tut, das einzugestehen. Bei Sandra Maischberger zeigte sich einer aus der vordersten Reihe der Union, der das Ausmaß des Wahlergebnisses erkannte: Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann nannte es ein "Desaster". Lesen Sie dazu: "Maischberger": CDU-Politiker sieht seine Partei am Abgrund

Fiktive vorläufige Wahlergebnisse in Berliner Bezirken

8.27 Uhr: Bei den Wahlen zur Berliner Bezirksverordnetenversammlung sollen einem rbb24-Bericht zufolge in Charlottenburg-Wilmersdorf für mehrere Urnen- und Briefwahlbezirke fiktive vorläufige Wahlergebnisse gemeldet worden sein. Die Zahlen seien lediglich geschätzt, räumt der Bezirkswahlleiter auf Nachfrage ein.

Am Wahlsonntag hatte es in einer Reihe von Wahllokalen in Berlin Probleme gegeben. Berichtet wurde unter anderem über fehlende oder falsche Stimmzettel, lange Warteschlangen und daraus resultierend Stimmabgaben deutlich nach 18 Uhr, als bereits die ersten Hochrechnungen bekannt waren. Andere konnten ihre Stimmen gar nicht abgeben. Nach dem Chaos stellt die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis ihr Amt zur Verfügung. Sie übernehme die Verantwortung für die Umstände der Wahldurchführung, erklärte Michaelis am Mittwoch. Sie bitte den Berliner Senat, sie nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober unverzüglich abzuberufen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen. Michaelis war seit 2010 im Amt.

Medienbericht: FDP geht mit zehnköpfigem Team in Sondierungen mit SPD

6.25 Uhr: Die FDP wird laut einem Bericht des Magazins "Business Insider" mit einem zehnköpfigen Sondierungsteam in die Gespräche mit Grünen und SPD über eine Ampel-Koalition gehen. Dem Bericht vom Mittwochabend zufolge sollen dem Sondierungsteam unter anderem Parteichef Christian Lindner, Generalsekretär Volker Wissing und die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Nicola Beer und Johannes Vogel angehören.

Nicht dabei sein soll demnach hingegen Partei-Vize Wolfgang Kubicki. Das Magazin beruft sich auf Parteikreise. Warum Kubicki dem Sondierungsteam nicht angehören soll, ist demnach offen. Angeführt worden seien Termingründe.

FDP-Chef Christian Lindner Foto: Jürgen Heinrich via www.imago-images.de / imago images/Jürgen Heinrich

Frauen-Union: Anteil der Frauen in Unionsfraktion zu niedrig

6.13 Uhr: Die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Annette Widmann-Mauz, hadert mit dem geringen Frauenanteil in der neuen CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Mit einem Frauenanteil von 23,5 Prozent in der Unionsfraktion können wir nicht zufrieden sein", sagte Widmann-Mauz (CDU) den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Donnerstag). Entgegen aller Absichtserklärungen konnte der Frauenanteil in der Unionsfraktion, der 2017 auf rund 21 Prozent gesunken war, nur wenig erhöht werden. Widmann-Mauz forderte grundlegende Änderungen. "Die strukturellen Fragen in der CDU sind weiterhin ungeklärt. Das steht nach wie vor auf der Agenda", sagte sie.

Wissing: Noch kein fester Termin für Gespräche zwischen Union und FDP

5.47 Uhr: Das Zustandekommen eines ersten Gesprächs zwischen FDP und Union über die Regierungsbildung am Samstag ist nach den Worten von FDP-Generalsekretär Volker Wissing noch unklar. "Noch hat die CDU keinen festen Gesprächstermin mit uns vereinbart", sagte Wissing am Mittwochabend im ZDF. Die FDP hatte zuvor Gespräche mit der Union am Samstag angekündigt.

Wissing sagte im ZDF, die FDP hätte als Gesprächstermin den Samstag angeboten. Dieser Termin könne jetzt aber aus Gründen bei der Union wohl nicht so stattfinden. "Jetzt muss man schauen, wann das genau sein wird", fügte Wissing hinzu. Am Sonntag werde die FDP mit der SPD sprechen.

Walter-Borjans nennt Laschets Verhalten ein "Armutszeugnis" für CDU und CSU

5.22 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans fordert den Unions-Kanzlerkandidaten und CDU-Chef Armin Laschet auf, das Ergebnis der Bundestagswahl als Wahlniederlage der Union anzuerkennen. "Dass Armin Laschet es bis zum heutigen Tag nicht fertig bringt, die Total-Abfuhr der Wähler anzuerkennen, sondern stattdessen verbissen um jeden Millimeter Macht feilscht, ist ein beschämendes Armutszeugnis für ihn und die ihn tragenden Parteien CDU und CSU", sagte Walter-Borjans der "Augsburger Allgemeinen" vom Donnerstag.

Die Wählerinnen und Wähler hätten unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, wen sie als Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel wollten und wen nicht, betonte Walter-Borjans mit Blick auf den SPD-Bewerber Olaf Scholz. Bei der Bundestagswahl am Sonntag war die SPD mit 25,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. Die Union kam auf 24,1 Prozent. Trotzdem wirbt Laschet weiter für eine Koalition zwischen Union, Grünen und FDP.

Auch die Sozialdemokraten wollen mit Grünen und FDP koalieren. Walter-Borjans sprach sich für zügige Verhandlungen mit den beiden gewünschten Partnern aus. "Wir als SPD wollen nichts überstürzen, aber auch nicht unnötig Zeit verlieren", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Norbert Walter-Borjans, SPD-Vorsitzender. Foto: Rüdiger Wölk / imago images

Grüne Jugend zweifelt an "frischem Image" der FDP

4.50 Uhr: Die Grüne Jugend warnt mit Blick auf die FDP als möglichen Koalitionspartner der Grünen in einer künftigen Bundesregierung vor zu viel Vertrauen in den Markt. "Bei dieser Wahl sind auch Menschen, die bisher konservativ gewählt haben, auf der Flucht vor der Zukunftsfeindlichkeit der CDU jetzt bei der FDP gelandet", sagte der Bundessprecher der Grünen Jugend, Georg Kurz, der Deutschen Presse-Agentur. "Hinter dem frischen Image der FDP steckt aber leider bisher nur die alte Leier der wundersamen Kräfte des Marktes."

Gemessen am Wahlergebnis sind Grüne und FDP die Lieblingsparteien junger Erwachsener. Bei den Erstwählern liegt die FDP vorne. "Auch die FDP ist jetzt in der Verantwortung, endlich Politik für die ganze Gesellschaft zu machen und nicht nur für die, die eh schon nicht mehr wissen wohin mit ihren Millionen", verlangte Kurz. "Die Klimakrise den Profitlogiken und Wachstumszwängen zu überlassen, die uns in diese Krise erst geführt haben, ist keine Option."

Sozialverbände fordern von künftiger Koalition Maßnahmenpaket für bessere Bildung und gegen Kinderarmut

1.01 Uhr: Angesichts der Sondierungsgespräche zwischen FDP und Grünen appellieren Sozialverbände an die Parteien, mehr für Bildung und gegen Kinderarmut zu tun. "Wir brauchen jetzt einen Weckruf für bessere und gerechtere Bildung. Sie ist der Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit – und zu einem stabilen, fairen Sozialversicherungssystem", sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, unserer Redaktion.

Sie verwies auf die mehr als 210.000 Schulabbrecher und eine Viertel Million Arbeitslose unter 25 Jahren. "Das zeigt: Wir müssen endlich benachteiligte Kinder und Jugendliche so fördern, dass sie später gutbezahlte Jobs bekommen und Renten, von denen sie leben können", so Bentele. Sie forderte Grüne und FDP auf, in einem Koalitionsvertrag auf einem 100-Tage-Maßnahmepaket zu bestehen, "das eine echte Bildungsinitiative auf den Weg bringt: Kindergrundsicherung, flächendeckende Ganztagsbeschulung und Schulen, die personell wie finanziell so ausgestattet sind, dass sie allen Kindern unabhängig von ihrem Elternhaus beste Startbedingungen für lebenslanges Lernen mitgeben."

Bundestagswahl-News von Mittwoch, 29. September: Göring-Eckardt: Union weder sondierungs- noch regierungsfähig

(fmg/dpa/afp)

