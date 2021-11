Lockdown: Wird Corona-Notbremse wegen Omikron reaktiviert?

450 Bürger haben gegen die „Corona-Notbremse“ Verfassungsbeschwerden eingelegt – gegen ein Gesetz, das längst ausgelaufen ist. Und doch wird die für Dienstag angekündigte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit Spannung erwartet. Am meisten im politischen Berlin.

Die Infektionszahlen steigen, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina dringt auf sofortige Kontaktbeschränkungen. Die Ampel-Parteien SPD, FDP und Grüne zögern aber mit neuen Maßnahmen. Sie verstehen die Entscheidung der Karlsruher Richter als Wink: Wie weit darf die Regierung gehen?

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ampel will wissen, was sie tun darf

Bald-Kanzler Olaf Scholz hat zwar beteuert, man werde alles tun, was nötig sei, „es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann.“ Aber die Frage ist eher, was er tun darf. Hinter vorgehaltener Hand wird der Leitspruch als Grund dafür genannt, warum man mit neuen Maßnahmen noch abwarte. Lesen Sie auch: Corona: Kommt ein Lockdown über Weihnachten?

Die Richter im Ersten Senat ließen sich Zeit. Sie hatten einen Entscheidung für Oktober/November angekündigt - und reizten die Zeitspanne bis zum letzten Tag aus, bis zum 30. November.

Bei der „Notbremse“ ging es um drastische Kontaktbeschränkungen – unter anderem Ausgangssperren und Schulschließungen. Pikanterie am Rande: Die baldige Kanzlerpartei SPD hat die Maßnahmen mitbeschlossen, ihr heutiger Koalitionspartner FDP war vehement dagegen, als die Notbremse am 23. April in Kraft getreten ist. Ausgelaufen ist sie dann am 30. Juni.

Die Contra-Argumente haben heute neue Gültigkeit

Die Contra-Argumente von damals lassen sich auch heute anführen, sollten Bund und Länder wieder einen Lockdown angehen. Erstens, es seien erhebliche Eingriffe in die Grundrechte. Zweitens, sie genügten nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Da das Gericht auf eine mündliche Anhörung verzichtete und Infektiologen, Epidemiologen Virologen, Mediziner und Bildungsexperten nur schriftlich um Stellungnahmen bat, kann man keinen Trend erkennen. Bei Anhörungen kann man schon an den (Nach)Fragen erahnen, wo Richter „Bauchschmerzen“ haben. Auch interessant: Corona-Krisenstab: Soldat an Spitze – Das ist General Breuer

Das Sonderopfer der Kinder und Schulen

Anhand von insgesamt neun Klagen haben die Richter eine Entscheidung getroffen. Sie ist vor Tagen gefallen, wird aber erst am Dienstag veröffentlicht, üblicherweise wird sie gegen 9.30 Uhr ins Internet gestellt. Sieben der Beschwerden richten sich gegen die Kontaktauflagen, zwei gegen Schulschließungen, unter anderem zog die Mutter eines Grundschulkindes im baden-württembergischen Kreßberg nach Karlsruhe.

Zwischen den damals beschlossenen und den heute diskutierten Auflagen gibt es allerdings zwei Unterschiede: Das Hauptkriterium waren damals die Inzidenzen, also die Zahl der positiven Corona-Tests in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Das hielten viele für ein zu grobes Kriterium.

Einschränkungen an den Schulen werden wieder diskutiert

Inzwischen zielen die Krisenmanager mehr auf die Hospitalisierungen ab, auf die Zahl der tatsächlich am Virus erkrankten Menschen und auf die Auslastung der Krankenhäuser, zumal der Intensivstationen. Ein weiterer Unterschied: Die damaligen Maßnahmen wurden einseitig vom Bund beschlossen, viele Juristen hielten sie für zustimmungspflichtig im Bundesrat. Wurden die Bundesländer politisch überfahren?

Schulschließungen, zumindest eine Verlängerung der Weihnachtsferien, stehen heute wieder zur Diskussion an. Die Kläger mahnten, Kinder seien „am wenigsten gefährdet“ und am geringsten an der Virustransmission von allen Bevölkerungsgruppen beteiligt – und hätten „die schärfsten und am längsten andauernden Einschränkungen erfahren“.

Eine neue „Notbremse“ kommt wieder in Betracht

Den Klägern geht es nach eigenen Worten um eine Grundsatzentscheidung, „damit künftig die Rechte der Schulen in ähnlichen Situationen gestärkt werden“. Das Grundrecht auf Bildung soll gewahrt werden, damit die Schule ihrem Bildungsauftrag im Präsenzunterricht angemessen nachkommen könne. Lesen Sie auch: Drosten über Omikron: So schätzt der Virologe die Lage ein

Damals hatte die Bundesregierung verlauten lassen, sollte sich durch Mutationen die Pandemie weiterentwickeln, könne sie die Notbremse jederzeit reaktivieren. Das ist exakt die Situation, die mit der neuen Corona-Variante Omikron eintreten könnte.

Insgesamt gab es Tausende Verfassungsbeschwerden gegen die Corona-Politik. Bisher haben die Richter um Gerichtspräsident Stephan Harbarth, der selbst zum ersten Senat gehört, nahezu jede Maßnahme durchgewunken, von der sich Bund und Länder ein Ende der Pandemie versprachen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de