G7 drohen Moskau mit "massiven Konsequenzen" bei Ukraine-Einmarsch

So, 12.12.2021, 18.37 Uhr

Mit einer scharfen Warnung an Moskau wegen des Ukraine-Konflikts haben die G7-Außenminister ihr zweitägiges Treffen in Liverpool beendet. Russland müsse mit "massiven Konsequenzen" und "hohen Kosten" im Falle eines Einmarschs in der Ukraine rechnen, erklärten die Vertreter der sieben Industrienationen.