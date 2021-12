Linker Aktivist und konservativer Katholik kämpfen um Präsidentenamt in Chile

Sa, 18.12.2021, 14.55 Uhr

Bei der Präsidentenstichwahl in Chile treten am Sonntag zwei Kandidaten gegeneinander an, die unterschiedlicher kaum sein könnten: der linke Abgeordnete und frühere Studentenführer Gabriel Boric sowie der erzkonservative und neoliberale Katholik José Antonio Kast.